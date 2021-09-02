Мэрия Рязани объявила повторный тендер на модернизацию светофора у «Глобуса»

В Рязани снова объявили тендер на модернизацию светофора на перекрестке Касимовского шоссе и улиц Советской Армии, Тимуровцев. Начальная и максимальная сумма будущего контракта - 10 488 950 рублей.

С момента заключения контракта и до 15 октября подрядчик должен будет:

- поставить и смонтировать дорожный контроллер для адаптивного, ручного и координированного режимов работы;

- поставить и смонтировать видеокамеры и оборудование для передачи видеосигнала;

- устройство кабельных линий;

- наладить и запустить все оборудование;

- настроить адаптивную систему управления дорожным движением на перекрестке;

- настроить каналы связи для работы оборудования;

- подключить оборудование к системе мониторинга состояния светофорных объектов и другое.

Отметим что в июне уже состоялся аукцион на модернизацию указанного светофора. Участвовали два претендента – ООО «Техногрупп» и ООО «Ниса». Победителем с предложенной стоимостью всех работ - 8 286 270 рублей – стала «Ниса». С ней и заключили 12 июля контракт. До 15 августа компания должна была уже сдать модернизированный светофор, но 23 июля контракт был расторгнут по соглашению сторон.

В конце августа в социальных сетях появились многочисленные жалобы на работу светофора на перекрестке улицы Советской Армии и Касимовского шоссе, в районе гипермаркета «Глобус». Пешеходы недовольны, что приходится по 15 минут ждать зеленого сигнала, а времени, чтобы пройти проезжую часть, недостаточно.

Тогда чиновники мэрии Рязани заверили, что «после завершения реконструкции перекрестка по Касимовскому шоссе режим работы светофора изменится с учетом движения пешеходного потока».

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