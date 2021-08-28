Модернизированный светофор у «Глобуса» в Рязани изменит режим работы

В скором будущем светофор на перекрестке улицы Советской Армии и Касимовского шоссе, в районе гипермаркета «Глобус», изменит режим работы. В этом уверяет общественность пресс-служба администрации Рязани, отвечая на жалобы горожан в социальных сетях.

«После завершения реконструкции перекрестка по Касимовскому шоссе режим работы светофора изменится с учетом движения пешеходного потока», — коротко пояснили в городской администрации.

Ранее сообщалось, что на перекрестке Касимовского шоссе – улицы Советской Армии светофор модернизируют. На эти цели даже якобы выделили 10,5 млн рублей (подробнее).

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