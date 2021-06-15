Новый светофор на перекрестке у «Глобуса» в Рязани обойдется в 10 млн

К потраченным на реконструкцию перекрестка у "Глобуса" средствам добавится 10,5 млн рублей за светофорный объект.

На перекрестке Касимовского шоссе – улицы Советской Армии в Рязани, который реконструируют, будет модернизирован светофорный объект. Согласно закупочной документации, на это выделяется 10,5 млн рублей.

Проектом подразумевается так называемый «умный» светофор с подключением к системе управления дорожным движением, критикуемой за сомнительную эффективность. Соответственно, его должны оснастить контроллером для регулировки режимов работы, камерами для отслеживания ситуации на перекрестке, другим оборудованием и коммуникациями.

Напомним, еще один «умный» светофор, установленный в начале 2021 года на перекрестке улиц Ленина, Николодворянской и Право-Лыбедской, стоил бюджету 9 млн рублей.

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