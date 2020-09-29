В центре Рязани появится светофор за 9 млн рублей

Новый светофорный объект в центре Рязани обойдется в 9 млн рублей, будет оборудован видеодетекторами и видеокамерами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

До 10 декабря в центре Рязани появится светофорный объект за 9 млн рублей. Такова максимальная цена контракта, обозначенная на сайте госзакупок. На перекрестке улиц Ленина, Николодворянской и Право-Лыбедской установят светодиодные светофоры, подключенные к автоматизированной системе управления дорожным движением.

Сумму, в разы превышающую стоимость обычного оборудования, отдают за возможность встроить светофоры в общую цепочку «умных», чтобы оперативно корректировать их режимы работы и контролировать трафик онлайн. Для этого объект оснастят автоматикой - дорожными контроллерами и видеодетекторами транспортных потоков, а также двумя обзорными видеокамерами.

О намерении сделать перекресток регулируемым стало известно в августе. Представитель ГИБДД объяснил это сложившимся здесь очагом аварийности.

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