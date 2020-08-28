На перекрестке в центре Рязани установят светофор

Перед началом учебного года общественники и представители власти проверили безопасность школьных маршрутов. Фото: ОНФ.

До конца минувшего года на перекрестке улиц Ленина и Праволыбедской установят светофор. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.

«У школы №7, как отметили представители ГИБДД, сложился очаг аварийности. Начальник управления благоустройства сообщил, что до конца текущего года на перекрестке улиц Ленина, Николодворянской и Праволыбедской будет установлен светофор, что должно решить проблему», - сообщили в организации.

Также в ОНФ отметили, что перед началом учебного года совместно с представителями горадминистрации, а также сотрудниками ГИБДД проверили безопасность школьных маршрутов и пешеходных переходов возле образовательных учреждений областного центра. Перечень недочетов общественники направили в администрацию Рязани.

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