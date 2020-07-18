В Рязани установят новую порцию «умных» светофоров за 70 млн рублей
В Рязани до 30 октября установят новую порцию «умных» светофоров, позволяющих дистанционно изменять режимы и регулировать транспортные потоки – по большей части за счет автоматики, но при необходимости вручную. Соответствующий электронный аукцион администрация города проводит на сайте госзакупок.
За 70,3 млн рублей (с этой суммы начнутся торги) к автоматизированной системе управления дорожным движением подключат 43 светофорных объекта. Элементы этой системы включают в себя видеодетекторы транспортных потоков, видеокамеры для контроля ситуации на перекрестках, а также сетевое оборудование для передачи данных.
Перечень светофорных объектов:
- пешеходный переход улица Гагарина (до пеш. перехода)(дом № 59);
- перекресток улица Гагарина (до пеш. перехода) – Братиславская улица;
- перекресток улица Гагарина (до пеш. перехода) – улица Полетаева;
- перекресток Черновицкая улица – улица Островского;
- перекресток Черновицкая улица - улица Гагарина (до пеш. перехода);
- пешеходный переход Черновицкая улица (дом № 23);
- перекресток Черновицкая улица – улица Щорса;
- перекресток Черновицкая улица – улица Гоголя;
- пешеходный переход улица Островского (дом № 44);
- перекресток улица Островского – улица Ленинского Комсомола;
- перекресток улица Островского – улица Осипенко;
- перекресток улица Островского – Высоковольтная улица;
- перекресток улица Островского – улица Чкалова;
- пешеходный переход Высоковольтная улица (дом № 40 А);
- перекресток Высоковольтная улица – Весенняя улица;
- перекресток улица Бирюзова – улица Молодцова;
- перекресток улица Чкалова – Весенняя улица;
- перекресток улица Чкалова – Вокзальная улица (до Рязань-2);
- пешеходный переход Вокзальная улица (до Рязань-2) (дом № 3 по площади Димитрова);
- перекресток Вокзальная улица (до Рязань-2) – Малое шоссе;
- перекресток Михайловское шоссе – улица Военных Автомобильстов;
- перекресток улица Крупской – улица Костычева;
- перекресток Западная улица – улица Крупской;
- пешеходный переход Народный бульвар (дом № 2 А);
- перекресток Октябрьская улица – Магистральная улица;
- перекресток Октябрьская улица – Бронная улица;
- перекресток Октябрьская улица – Молодежная улица;
- перекресток Октябрьская улица – улица Молодцова;
- перекресток Октябрьская улица – Станкозаводская улица;
- перекресток Станкозаводская улица – улица Космонавтов;
- перекресток Промышленная улица – улица Сельских Строителей;
- перекресток Интернациональная улица (дом № 24);
- перекресток Интернациональная улица (дом № 17);
- перекресток Интернациональная улица (дом № 10 А);
- пешеходный переход Интернациональная улица (дом № 5 А);
- пешеходный переход Интернациональная улица (дом № 4);
- перекресток Интернациональная улица (дом № 1);
- пешеходный переход Качевская улица (дом № 26);
- перекресток Новая улица – Радиозаводская улица;
- пешеходный переход Новая улица (дом № 53 Б);
- перекресток ул. Большая (дом № 106);
- перекресток ул. Большая – улица Тимакова;
- перекресток автодорога М-5 «Урал» - Ряжское шоссе.
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