В Рязани установят новую порцию «умных» светофоров за 70 млн рублей

18 Июль 2020 2020-07-18T17:57:36+03:00

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В Рязани до 30 октября установят новую порцию «умных» светофоров, позволяющих дистанционно изменять режимы и регулировать транспортные потоки – по большей части за счет автоматики, но при необходимости вручную. Соответствующий электронный аукцион администрация города проводит на сайте госзакупок.

За 70,3 млн рублей (с этой суммы начнутся торги) к автоматизированной системе управления дорожным движением подключат 43 светофорных объекта. Элементы этой системы включают в себя видеодетекторы транспортных потоков, видеокамеры для контроля ситуации на перекрестках, а также сетевое оборудование для передачи данных.

Перечень светофорных объектов:

- пешеходный переход улица Гагарина (до пеш. перехода)(дом № 59);

- перекресток улица Гагарина (до пеш. перехода) – Братиславская улица;

- перекресток улица Гагарина (до пеш. перехода) – улица Полетаева;

- перекресток Черновицкая улица – улица Островского;

- перекресток Черновицкая улица - улица Гагарина (до пеш. перехода);

- пешеходный переход Черновицкая улица (дом № 23);

- перекресток Черновицкая улица – улица Щорса;

- перекресток Черновицкая улица – улица Гоголя;

- пешеходный переход улица Островского (дом № 44);

- перекресток улица Островского – улица Ленинского Комсомола;

- перекресток улица Островского – улица Осипенко;

- перекресток улица Островского – Высоковольтная улица;

- перекресток улица Островского – улица Чкалова;

- пешеходный переход Высоковольтная улица (дом № 40 А);

- перекресток Высоковольтная улица – Весенняя улица;

- перекресток улица Бирюзова – улица Молодцова;

- перекресток улица Чкалова – Весенняя улица;

- перекресток улица Чкалова – Вокзальная улица (до Рязань-2);

- пешеходный переход Вокзальная улица (до Рязань-2) (дом № 3 по площади Димитрова);

- перекресток Вокзальная улица (до Рязань-2) – Малое шоссе;

- перекресток Михайловское шоссе – улица Военных Автомобильстов;

- перекресток улица Крупской – улица Костычева;

- перекресток Западная улица – улица Крупской;

- пешеходный переход Народный бульвар (дом № 2 А);

- перекресток Октябрьская улица – Магистральная улица;

- перекресток Октябрьская улица – Бронная улица;

- перекресток Октябрьская улица – Молодежная улица;

- перекресток Октябрьская улица – улица Молодцова;

- перекресток Октябрьская улица – Станкозаводская улица;

- перекресток Станкозаводская улица – улица Космонавтов;

- перекресток Промышленная улица – улица Сельских Строителей;

- перекресток Интернациональная улица (дом № 24);

- перекресток Интернациональная улица (дом № 17);

- перекресток Интернациональная улица (дом № 10 А);

- пешеходный переход Интернациональная улица (дом № 5 А);

- пешеходный переход Интернациональная улица (дом № 4);

- перекресток Интернациональная улица (дом № 1);

- пешеходный переход Качевская улица (дом № 26);

- перекресток Новая улица – Радиозаводская улица;

- пешеходный переход Новая улица (дом № 53 Б);

- перекресток ул. Большая (дом № 106);

- перекресток ул. Большая – улица Тимакова;

- перекресток автодорога М-5 «Урал» - Ряжское шоссе.

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ИСТОЧНИК KP.RU