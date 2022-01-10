На работу светофора у «Глобуса» в Рязани жалуются автомобилисты

В Рязани вновь недовольны работой светофора у гипермаркета «Глобус». На этот раз жалобы поступили от автомобилистов, которые требуют вернуть «прежний режим работы светофора». Жалоба от рязанца Романа Блинникова поступила в адрес администрации города в паблике ПУВР.

«Верните прежний режим работы нового светофора у «Глобуса»! С [улицы] Советской Армии слишком короткий разрешающий сигнал. Пробка даже в праздники там постоянно. А чтобы Дашки колом не стояли по утрам нужно всего лишь с 07:00 до 09:00 на пару часов перевести светофор у «Октября» [бывшего кинотеатра] в мигающий желтый. Администрация города Рязани, попробуйте, это работает!», - уверен любителей автомобилей.

Летом 2021 года на работу светофора жаловались пешеходы. Мол, после расширения дороги на переход необходимо потратить 12 минут - утром приходилось ждать три автомобильные фазы светофора, прежде чем загорится зеленый для пешеходов.

В конце декабря глава администрации Рязани Елена Сорокина заверила общественность, что на перекрестке у гипермаркета «Глобус» на Касимовском шоссе еще раз замерят время работы светофора на пешеходной фазе. Видимо, все замерили, но теперь недовольны водители.

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