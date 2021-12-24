На перекрестке у «Глобуса» в Рязани еще раз замерят работу светофора

На перекрестке у гипермаркета «Глобус» на Касимовском шоссе еще раз замерят время работы светофора на пешеходной фазе. Об этом сообщила глава администрации Рязани Елена Сорокина.

«Обсудили работу светофора на пешеходном переходе к ТЦ «Глобус». Светофор синхронизировали, наладили. Поручила еще раз замерить время его работы в пешеходной фазе и убедиться, чтобы на переход дороги времени хватало и маломобильным гражданам», - подчеркнула чиновница.

Кроме того, Сорокина поручила установить поручни и лестницу к «Глобусу». Специалисты управления благоустройства будут взаимодействовать по этому вопросу с руководством торгового центра.

Ранее сообщалось, что мэрия Рязани объявила повторный тендер на модернизацию светофора у «Глобуса» (читать подробнее).

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