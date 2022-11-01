«Четыре раза брали кожу с головы, ну и с других частей тела». Медсестра, пострадавшая на пожаре в больнице им. Семашко, рассказала, что перенесла

После страшного пожара в больнице им. Семашко. Работа криминалистов СК.

После страшного пожара в ковидном госпитале больницы им. Семашко в Рязани медсестру Елену Федорову на вертолете санитарной авиации перевели в Москву, в ожоговый центр им. Вишневского. Об этом пострадавшая рассказала 1 ноября на круглом столе Рязанского регионального отделения Фонда социального страхования РФ (далее ФСС – Ред.).

«Там [в ожоговом центре] я пролежала четыре месяца, три из них - в реанимации. И месяц в общей хирургии. Сделали мне десять операций по пересадке кожи. Четыре раза брали кожу с головы, ну и с других частей тела…» - вспоминает Елена Федорова.

После операций женщину перевели на амбулаторное лечение.

«Сразу же ФСС заключил договор с кардиодиспансером по лекарственным препаратам, компрессионному белью, в котором я сейчас и нахожусь. Я в нем хожу уже больше года, до февраля месяца в нем ходить. Сначала это было для профилактики, потом для уменьшения болей от рубцов. Я и стоять не могла после четырех месяцев больницы, заново училась ходить, но в этом белье было легче всего. Боли еще есть, но, все-таки, лучше», - продолжает медсестра.

Елена Федорова поблагодарила Фонд социального страхования за поддержку.

После всех операций рязанского медика направили на санаторно-курортное лечение с сопровождающим лицом, так как сама Елена не могла ни ходить, ни одеваться. Порядка 150 тысяч рублей, а также билеты туда-обратно ушли на все послеоперационные процедуры из ФСС. Через некоторое время Елена снова поехала в санаторий, но уже одна, могла сама ходить.

«А когда вернулась, буквально через месяц вышла на работу. В настоящее время я работаю медсестрой-анестезиологом в отделении ЛОР. По сути - на том же месте работы. Я очень благодарна ФСС за поддержку, выплаты... много мне сделали добра, в том числе морально поддерживали», - призналась Елена Федорова.

Медицинская сестра из Рязани Елена Федорова награждена орденом Мужества за смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях. Речь идет о страшном пожаре в больнице имени Семашко, в котором погибли три пациента. Сама медсестра, спасая больных, получила 75% ожогов.

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