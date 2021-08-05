Медсестре больницы Семашко, пострадавшей на пожаре, сделают семь операций

Медсестру больницы им. Семашко Елену Федорову, пострадавшую на пожаре 9 июня, навестила уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епехина. Об этом омбудсмен сообщила на личной странице.

По словам Епихиной, здоровьем Елены занимаются лучшие ожоговые специалисты России, а ее лечащим врачом является главный врач НМИЦ имени А.В.Вишневского Федор Семенов.

«Елена мужественно перенесла уже четыре операции, впереди еще три. Состояние улучшилось, но угроза жизни по-прежнему остается», - после беседы с Семеновым сообщила Наталья Епихина.

Епихина предложила поддержать Елену Федорову, написав письмо со словами поддержки. Послания омбудсмен предложила передавать через нее – присылать с пометкой «Письма Елене Федоровой» на электронную почту ombudsman62@mail.ru или в приемную по адресу: г. Рязань, ул. Ленина д.30.

Напомним, Елена Федорова находилась в палате реанимации «красной зоны», где произошло возгорание. Ее госпитализировали с ожогами 4 степени более чем 75% поверхности тела.