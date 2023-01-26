Хотел сделать селфи, но чуть не остался без головы. Как из частного дома на окраине Рязани сбежала тигрица

Матильду поймали и вернули в свой вольер.

25 января на окраине Рязани в местечке Дягилево обнаружили настоящую тигрицу, которая неспешно передвигалась по оврагам недалеко от дороги. Как оказалось, хищница Матильда, именно так зовут зверя, уже не первый год живет по соседству, в частном доме. Хозяин Матильды временно отъехал из Рязани, и оставил ее на поруки своему работнику. Тот присматривал за животным, кормил, а в какой-то момент решил сделать с ней селфи. Он открыл вольер, и тут же получил лапой по голове. Зверь без преград вышел из своего жилища и бросился вон за ворота.

Один тигр – четыре дротика со снотворным

Пострадавший работник сам позвонил в экстренные службы, и на место происшествия тут же приехали сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи, а также городской службы по контролю за безнадзорными животными. Началась операция по ловле Матильды.

Сначала тигрицу взяли в оцепление. Она вела себя спокойно, прогуливалась по снегу, отдыхала в кустарниках, но ни убегать, ни нападать ни на кого не собиралась.

Ловец Дмитрий Сергунин с напарников четыре раза выстрелили из духовой трубки, чтобы усыпить тигрицу.

Чтобы усыпить животное, двое ловцов - Николай Андрюшов и Дмитрий Сергунин – выстрелили из духовых трубок, заряженных дротиками со снотворным. После первого попадания Матильда стала сторониться машин и отошла к забору, потом в нее полетели еще три дротика, и все в цель.

- Работали духовыми трубками на расстоянии двух метров из машины и трех метров из-за забора, - рассказала «КП-Рязань» подробности отлова директор МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» Марина Селезнева.

- Насколько большая дозировка снотворного была, сколько собак, например, можно было бы так усыпить?

- Дозировка рассчитывается индивидуально к каждому животному, поэтому измерить в собаках тигра не получится. Было четыре выстрела с попаданием точно в цель. Когда зверь окончательно уснул, его состояние оценили сотрудники отлова, и уже потом перетащили обратно в вольер. Благодаря кордону полиции, до приезда ловцов уйти тигрице не удалось.

Что касается пострадавшего работника, так мечтавшего о селфи с Матильдой, то с ним все хорошо. Как сообщили в минздраве, мужчина отделался легкими царапинами.

Проверки были – ничего не нашли

Впервые о Матильде в Рязани широко узнали зимой прошлого года, когда жители Дягилева случайно увидели в окне на втором этаже частного дома полосатого хищника. Видео разлетелось по соцсетям, а рязанцы недоумевали, зачем держать тигра у себя дома…

Матильда больше трех лет живет в частном доме на окраине Рязани.

Но вскоре вышел на связь хозяин животного – Михаил, который рассказал, что его питомца зовут Матильдой, и живет она у него уже два с половиной года.

«Ко мне неоднократно приходили проверки со всевозможных организаций. Проверяющие посмотрели, как живет тигрица, чем питается, как она выглядит. Никаких нарушений они не нашли. Просто всегда будут люди, которым что-то не нравится. Им многое не нравится, им я не нравлюсь, не нравится им мой кот… Ну, вот так», - сказал тогда Михаил.

Что будет дальше с Матильдой, пока неизвестно, но депутат Рязанской городской Думы Елена Волкова пожелала, чтобы тигрицу определили в специализированный питомник.

- Наверное, хозяину Матильды нужно передать тигрицу в спецпитомник, где ей будет безопасно. И нам, рязанцам, тоже, - сказала Волкова.

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Фото пойманной тигрицы: МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными».

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