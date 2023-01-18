«Поезд киллеров Рязань - Тольятти». Как бандиты из слоновской ОПГ ездили убивать в Самарскую область

Рязанские бандиты ездили в Тольятти на «свободную охоту»

В 90-е годы на улицах Рязани происходили настолько невероятные по нынешним меркам сцены криминальных разборок, что, порой, даже в фильмах такого не увидишь. После распада СССР в городе образовалась крупная организованная преступная группировка «Слоны», державшая в страхе весь регион. Кроме того, они активно промышляли в Тольятти и Самаре, Тамбове, Москве и Санкт-Петербурге. Однажды, из Рязани в Тольятти отправился «поезд киллеров», где два купе полностью заняли наемные убийцы.

Патроны вместо кассет

В те опасные годы в рязанской прокуратуре группу по расследованию неочевидных убийств возглавлял следователь по особо важным делам Дмитрий Плоткин. Легендарный сыщик рассказал КП-Рязань, как рязанские киллеры с магнитофоном, полным патронов для пистолета ТТ, охотились на тольяттинских предпринимателей.

Бригада из восьми киллеров села на поезд в Рязани и направилась в Тольятти. Бандиты полностью выкупили два купе. Остальные пассажиры даже не подозревали, что ехали в одном вагоне, в одном поезде с потенциальными убийцами.

- Мы нашли все следы бандитов. Вычислили, как они покупали билеты, как выезжали. Как разобрали магнитофон и начинили его патронами, - поделился следователь.

Рязанские слоновцы поехали в Поволжье на так называемую свободную охоту.

- В Тольятти рязанцев принимали местные бандиты. Когда слоновцы приехали, для них уже были готовы квартиры, питание, оружие и даже своя проститутка для каждого киллера. Бандитам выделялась машина с водителем – представителем тольяттинской банды, который знал, кого надо убивать. А убивали тех, кого, порой, случайно встречали на улице. Это были и предприниматели, платившие дань другой группировке, и члены других ОПГ. Задача слоновцев состояла в том, чтобы ослабить другие банды. Вот такая была свободная охота, - рассказал Дмитрий Матвеевич.

Бандиты ехали по городу и высматривали жертву.

- Видят, что идет предприниматель, который платит враждующей группировке, и сразу его убивали. Никаких переговоров они не вели. В Тольятти было жестче, чем в Рязани. У нас бандиты не рисковали убивать милиционеров, следователей, а в Тольятти убивали. При чем демонстративно, с применением технических средств. Дошло до того, что бандиты-киллеры сидели на крыше и следили за оперативником, которого впоследствии убили. В то время были убиты и журналисты, которые писали о бандитах: главный редактор «Тольяттинского обозрения» Валерий Иванов, затем его заместитель Алексей Сидоров. После этого все журналисты притихли. В отличие от нас, тольяттинские правоохранительные органы не смогли удержать ситуацию, и тогда в их городе погиб целый ряд сотрудников милиция и журналистов. В Рязани мы такого не допустили, - вспоминает экс-следователь.

Попал из гранатомета не в тот дом

В соответствии с совместным приказом замгенерального прокурора России и замминистра внутренних дел РФ Дмитрий Плоткин возглавил межрегиональную следственно-оперативную группу, куда входили сыщики из Рязани, Тольятти, Самары, Тамбова, Санкт-Петербурга и Москвы. Его лично командировали в Тольятти для решения поставленных руководством задач.

- Случайно оказалось, что в Тольятти меня временно поселили в квартиру напротив дома, где свое жилье снял один из бандитов. Утром за мной заезжал на машине оперативник Дмитрий Огородников, а за тем бандитом – его охрана. Иногда мы, выходя из домов, смотрели друг на друга, делая вид, что ни о чем не догадываемся, и разъезжались каждый на свою работу, - рассказывает экс-следователь.

Во время бандитских разборок произошел почти комичный случай. В то время в Тольятти шла война между двумя группировками, и рязанские киллеры как раз приехали помочь одной из них устранить конкурентов. За каждого убитого бандита-врага слоновцам обещали по 10 тысяч долларов.

- Местные бандиты разработали план, как выманить из частного дома главного врага, однофамильца рязанского Слона, тольяттинского Ермолова по кличке Тигра. Они решили выстрелить из гранатомета в его дом, чтобы выманить бандитов на улицу. А когда те выбегут, то перестрелять их. Для этого поставили около дома своих тольяттинских автоматчиков. Задание выстрелить в дом из гранатомета дали рязанскому киллеру Горелову по кличке Морда. Он был чудной. Делал вид, что снайпер, а сам был просто водителем. Когда стал стрелять, то попал в другое здание, и загорелась одна из дворовых построек. Бандиты в доме даже не проснулись. Автоматчики ждали, когда же наконец враги выбегут на улицу, но не дождались и стали просто стрелять в сторону дома, усыпав асфальт гильзами. Вскоре приехали пожарные, полиция, и сначала решили, что это просто бытовой пожар в хозпостройке. Когда же стали заниматься раскрытием дела, выяснилось, что в фундаменте этой дворовой постройки замуровано четыре трупа. Хозяин дома Ермолов утверждал, что понятия не имеет, как трупы попали в фундамент, - рассказал Дмитрий Матвеевич.

В ходе работы следователей были раскрыты убийства, совершенные на тольяттинской земле. Рязанских киллеров осудили, а организаторов убийств из Тольятти еще долгие годы искали совместно сотрудники МУРа и рязанского УБОПа.

- Двое из организаторов тольяттинских убийств сменили места жительства, документы, но это не помогло им скрыться, и их все равно арестовали, поместили в следственный изолятор. В камере СИЗО, испугавшись кары правосудия, они покончили жизнь самоубийством. И такая горькая участь ждет каждого бандита, - отмечает экс-следователь.

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