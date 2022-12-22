Где сейчас знаменитый рязанский криминальный авторитет Слон

Более 25 лет прошло с начала расследований громких дел знаменитой слоновской преступной группировки, но криминального лидера банды не нашли по сей день. Имя Вячеслава Ермолова, больше известного по прозвищу Слон, вызывает содрогание у многих рязанцев. Бандиты под его руководством несколько лет держали в страхе не только город, но и всю Рязанскую область, совершили множества убийств, вымогательств, разбоев, грабежей.

«Если бы нас направили искать Слона за рубеж, то мы бы его нашли»

В настоящее время Вячеслав Ермолов по-прежнему находится в международном розыске. Долгие годы его ищет не только полиция России, но и Интерпол, но никак не могут найти. Почему человека со столько выразительной внешностью, руководившего бандой, совершившей столько злодеяний, не могут найти правоохранители разных государств на протяжении многих лет? С этим вопросом мы обратились к легендарному рязанскому следователю Дмитрию Плоткину, который первым в Рязани начал борьбу со «слонами», а затем возглавил межрегиональную следственную группу по борьбе с бандитизмом.

- Нашей задачей было объявить Вячеслава Ермолова в розыск как руководителя преступной организации, организатора банды. И следствие это сделало. К сожалению, выезд за рубеж не входил в наши функции, поэтому за границу искать Слона никого из нас не направляли. Хотя если бы направили, то, возможно, мы бы его нашли, - рассказал Дмитрий Матвеевич.

По словам Дмитрия Плоткина, однажды, когда полиция одной из европейских стран проводила операцию, в ходе которой был задержан изготовитель фальшивых паспортов, то во время обыска в его квартире был обнаружен изготовленный фальшивый паспорт на имя гражданина Германии Вячеслава Ермолова.

- В том паспорте была фотография нашего Слона. Вот на каком уровне он скрывается! Видимо даже за границей преступные деньги и связи помогают Ермолову прятаться от правосудия и дальше. Слон скрывается в Европе. Следы его были замечены и в Германии и Чехии. Но, как я и говорил уже, нас туда не направляли и мы не могли этим заниматься. Почему Интерпол его не задерживает, несмотря на его явные приметы – его ведь трудно не узнать? - задается вопросом экс-следователь.

Дмитрий Плотников первым начал бороться со "слонами" в Рязани.

«Однозначно Слон жив»

Вячеславу Ермолову уже перевалило за 60, а учитывая его стрессовую жизнь, перспектива долголетия ему явно не светит.

- Как вы считаете, жив еще Вячеслав Ермолов? – поинтересовались мы у опытного следователя с развитой интуицией.

- Однозначно Слон жив. Есть такие данные.

Всего в слоновской группировке состояло несколько сотен человек, филиалы группировки были во многих районах области, орудовали преступники сразу в нескольких регионах. Разумеется, отловить и осудить всех было просто физически невозможно.

- Наша группа как раз занималась раскрытием убийств, совершенных слоновской группировкой. Я возглавлял группу по расследованию неочевидных убийств. Мы поймали столько, сколько могли переварить. Тогда в областном суде не оказалось зала, где можно было провести заседание по первому делу с 22 обвиняемым. На каждого подсудимого требовалось по три конвоира. Плюс адвокаты, несколько прокуроров, потерпевших только было 130 человек, множество свидетелей. Место для судебного заседания нашлось только в спортзале учебного центра УМВД в Мервино, - вспоминает экс-следователь прокуратуры.

Большинство слоновцев так и остались на свободе. Часть погибли в бандитских разборках, часть – влачат жалкое существование, и только малая доля поменяли криминальное прошлое на безбедное будущее. Но возвращение криминального авторитета Слона на Родину явно бы вызвало огромный всплеск в преступном мире, не заметить который даже обычные люди явно бы не смогли.