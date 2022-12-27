Жив или мертв рязанский криминальный авторитет Виктор Айрапетов: что известно о самом мстительном бандите 90-х

Жив или нет рязанский криминальный авторитет из «лихих девяностых» Виктор Айрапетов

В 2022 году исполняется 25 лет с начала возбуждения громкого уголовного дела о преступлениях «айрапетовской» группировки. В 1997 году следствие начало разрабатывать ОПГ Виктора Айрапетова, и в последствии по этим материалам возбудили уголовное дело. В 2001 году дело из 99 томов направили в суд. По делу было раскрыто более 20 заказных убийств, совершенных «айрапетовцами». В 2004 году 16 бандитов признали виновных в бандитизме, убийствах, похищении людей, разбоях и других тяжких и особо тяжких преступлениях.

- Мы одни из первых в стране разработали методику борьбы с действующими организованными преступными группами, - рассказывает известный следователь Дмитрий Плоткин, который первым в Рязани начинал бороться с бандитами и возглавил следственную группу. - Вычислить преступника большого труда не составляет, а вот собрать достаточно для вынесения приговора доказательств – это непростое дело. Есть понятие о презумпции невиновности, и поэтому пока не вступил в силу приговор, подсудимый считается невиновным.

Бывало так, что пока следователи возбуждали уголовное дело и расследовали его в течение нескольких месяцев, бандиты принимали меры – запугивали свидетелей и потерпевшего, а иногда и устраняли. Это значительно усложняло работу следователей, и нередко приходилось находить необычный подход, чтобы распутать преступление. Так, например, оперативники в интересах следствия создали лже-банду «Чики», чтобы каким-то образом «раскрутить» потерпевших дать показания против бандитов. Во многом благодаря энтузиазму следователей и оперативников и нетривиальному подходу удалось распутать серию вымогательств, совершенных бандитами.

- В начале 90-х мы работали, порой, в сложных условиях – не хватало бумаги, бензина, ксероксов. Иногда даже в командировки по расследованию убийств ездили за свой счет. После развала СССР был «раздрай» в стране, из милиции сотрудники уходили, законодательство было не готово к сложившейся ситуации. Сейчас вспоминаю те времена, и не могу поверить, что был в стране мог возникнуть бандитский беспредел. Но в тот период мы сделали все, что могли, и даже больше, - вспоминает Дмитрий Матвеевич.

Чтобы понять объем и масштаб работы следователей, достаточно представить, что для распечатки обвинительных заключений и выдачи копий дел для ознакомления подследственным и адвокатам потребовался грузовик бумаги, а для проведения судебного заседания пришлось изготовить большие металлические клетки для подсудимых на заказ.

- В суде во время слушания по айрапетовскому делу в одной из клеток возникла потасовка между двумя подсудимыми.

Следователь Дмитрий Плоткин первым в Рязани начинал бороться с бандитами и возглавил следственную группу

Если «слоны» живы - «Айрапет» мертв

«Айрапетовская» группировка враждовала со второй крупнейшей в Рязани – «слоновской». «Слоны» проводили свои сборища в клубе «Презент» (нынешний КДЦ Октябрь), а «айрапетовцы» собирались в баре «Вечерний» на Подбелке и в клубе «Сельмаш». Постоянные разборки между бандитами и их лидерами врезались рязанцам почти в генетическую память – расстрел в клубе «Сельмаш», разборки у ресторана «Русь», попытка взрывов жилого дома на улице Островского, церкви во время похорон Макса – первого лидера «слоновской» ОПГ… Главари противоборствующих группировок - Вячеслав Ермолов по прозвищу Слон и Виктор Айрапетов постоянно стремились устранить друг друга.

По официальной версии в 1995 году в Московской области было обнаружено частично обожженное тело Виктора Айрапетова. Незадолго до этого на пересечении Рублевского шоссе и Осеннего бульвара неизвестные в камуфляже и масках, с автоматами остановили автомобили, в которых ехал Виктор Айрапетов с охраной. Неизвестные надели на всех присутствовавших наручники, забрали Айрапетова и увезли в неизвестном направлении.

- Фото трупа я показывал бывшей жене Айрапетова, и она убедительно подтвердила, что это он. На руке трупа оставили золотые часы «Роллекс», которые опознавал его младший брат. Так что мы считаем, что на Ваганьковском кладбище похоронен Айрапет. Более того, Виктор Айрапетов был человеком мстительным и вряд ли бы оставил в живых своих врагов из конкурирующей группировки. То, что многие из них живы, свидетельствует о том, что Айрапет мертв. Слухи о том, что он жив, можно считать просто слухами, - считает Дмитрий Плоткин.

КСТАТИ

Следователи изучали личности бандитов и старались предугадать их следующие шаги. Во время расследования одного из филиалов бандитской группировки следователи установили, что у бандитов были так называемые «девочки на вырост».

- У преступников была такая философия: они считали, что каждая красивая девушка, когда вырастет, станет женой чиновника или влиятельного человека. Они специально готовили своих «пехотинцев», чтобы те знакомились с такими девушками, вызывали их расположение и заманивали на специальную квартиру. Там было установлено скрытое фото- и видеооборудование. Приводили туда девчонок, совершали сексуальные утехи, и все снимали, собирали в архив. А когда, например, через лет пять девушка выходила замуж за депутата или за предпринимателя, у бандитов уже был готов компромат для шантажа. Таким образом бандиты получали необходимую информацию, о которой их мужья даже не догадывались, - отмечает Дмитрий Плоткин.

Где сейчас знаменитый рязанский криминальный авторитет Слон