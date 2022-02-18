Масленица в Рязани 2022: где и когда пройдут проводы зимы, программа мероприятий

Масленица в Рязани 2022: чучело сжигать не будут. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Масленица в Рязани 2022 пройдет с 28 февраля по 6 марта, но основные мероприятия запланированы в Прощеное воскресенье - 6 марта. Об этом сообщает администрация города.

Где пройдет Масленица в Рязани 2022

Основная площадка: ЦПКиО. Начало праздника в 14:00.

«Масленичную деревню» разместят недалеко от Зеленого театра. Именно там установят скульптуры из сена (кстати, рязанцы смогут наблюдать за процессом их создания), оформят фотозоны. Ярмарочные ряды расположат у входов в парк, на пересечении центральных аллей и рядом с Зеленым театром.

Масленица в Рязани 2022: программа мероприятий

По всему парку, уверяют власти, рязанцам и гостям города предложат культурно-спортивные, зрелищные, развлекательные и экскурсионные программы. В программе для детей – игры, конкурсы и анимация.

Но чучело Масленицы в Рязани в этом году сжигать не будут. Ранее власти планировали, что материалом для изготовления масленичных скульптур может стать сено, а зрелищной формой при этом может стать «динамическое сожжение масленичных фигур-скульптур, при котором меняется их форма».

Еще один минус, Масленица в Рязани 2022 года пройдет без живых выступлений творческих коллективов. Песни и пляски будут транслировать только на экране. Но горожане смогут побаловать себя блинами, шашлыком и другими яствами, а также приобрести товары ручной работы от народных умельцев.

Где еще погулять на Масленицу в Рязани 2022 года

6 марта, с началом праздничных гуляний в ЦПКиО, откроются и площадки на окраинах Рязани. Праздники проводов зимы пройдут в Солотче, Лесопарке, Строителе, Недостоеве, парке имени Гагарина в Приокском, скверах имени Александрова в Дашково-Песочне и имени Чумаковой на Первомайском проспекте, а также на площади перед рязанским Дворцом молодежи и в сквере за остановкой «Дом художника» (памятник Петрову).

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