Главная Масленица Рязани пройдет 6 марта в ЦПКиО

Масленица 2020 года стала последним массовым гулянием перед пандемией. В 2022 праздник вновь хотят провести, но не полномасштабно.

6 марта Масленицу в Рязани отметят сразу на нескольких площадках, а главной станет Центральный парк культуры и отдыха. Как сообщает пресс-служба администрации города, мероприятия начнутся в 14:00.

У Зеленого театра оформят «Масленичную деревню» со скульптурами из сена, украшениями, фотозонами. Гуляния пройдут на всей территории парка. В программе игры, забавы, анимация для детей.

Живых выступлений творческих коллективов не будет – только трансляция на экране.

Горожанам традиционно предложат блины и другие яства, товары ручной работы. Торговые объекты планируют установить у входных групп, на пересечении центральных аллей и рядом с Зеленым театром.

Также администрация решила организовать несколько локальных праздников. В списке десять площадок, в том числе Солотча, Лесопарк, парк им. Гагарина и другие.