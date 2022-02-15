На Масленицу в рязанском ЦПКиО появятся фигуры из сена

Основные масленичные мероприятия в Рязани пройдут 6 марта. Фото: Александр Воложанин.

Масленица в Рязани пройдет с 28 февраля по 6 марта, но основные мероприятия запланированы на заключительный день праздничной недели - Прощеное воскресенье (6 марта), сообщает городское управление культуры.

Центральным местом проводов зимы городские власти выбрали Центральный парк культуры и отдыха. Праздник начнется там в 14.00. В этом году «Масленичная деревня» разместится около Зеленого театра – там украсят ярмарочные объекты и оформят фотозоны.

Ранее рязанские скульпторы предложили сделать прошедший в январе Фестиваль ледовых скульптур всесезонным и провести следующий на Масленицу. Идею мастеров поддержали и в ЦПКиО вместе с праздничным оформлением появятся и тематические фигуры из сена.

Также в парке будут работать зрелищные спортивные, культурно-развлекательные и экскурсионные программы.

Одновременно со стартом праздничных гуляний в ЦПКиО откроются и площадки на окраинах Рязани – Солотче, Строителе, Недостоеве, парке имени Гагарина в Приокском, скверах имени Александрова в Дашково-Песочне и имени Чумаковой на Первомайском проспекте, а также на площади перед рязанским Дворцом молодежи и в зеленой зоне за остановкой «Дом художника».

Сообщается, что все мероприятия будут организованы с учетом противоэпидемических мер.