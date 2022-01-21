Для изготовления ледовых скульптур на Масленицу в Рязани могут использовать сено

Рязанские власти обсудили перспективы развития фестивального движения в 2022 году. Речь в первую очередь шла о фестивале ледовых скульптур.

Во время подведения итогов первого ледового фестиваля участники круглого стола высказали мысль о проведении следующего фестиваля на Масленицу.

По мнению участников, материалом изготовления масленичных [ледяных] скульптур может стать сено. Зрелищной формой при этом может стать «динамическое сожжение масленичных фигур-скульптур, при котором меняется их форма».

По словам самих скульпторов, они бы хотели сделать подобные фестивали всесезонными.

Ранее чиновники, несмотря на резкую критику урбанистов, признали первый фестиваль ледовых скульптур в Рязани успешным (читать подробнее).

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