Более двухсот школьников Новомичуринска посмотрели фильм «Дорога домой»

Искренние улыбки и аплодисменты - главная награда для создателей фильма. Фото: Сергей КАРПОВ.
В преддверии Дня защитника Отечества и в продолжении своего большого тура по Рязанской области 22 февраля съемочная группа документальной драмы «Дорога домой» посетила Новомичуринск.
У ДК «Энергетик» собралось целое море молодых людей и очаровательных девчонок – учащиеся 9-11 классов трех новомичуринских школ. Многие из них по началу со скептицизмом отнеслись к предстоящему мероприятию. Все-таки эта «обязательность» настраивает на некий протест…
Но съемочной группе удалось найти с ребятами общий язык. В гости к юным «энергетикам» приехали исполнитель главной роли актер Вячеслав Журавлев, автор сценария и продюсер Евгений Баранцев, главный оператор Сергей Карпов, а также актриса эпизодической роли Марина Романенко.
За просмотром фильма. Фото: Сергей КАРПОВ.
- Честно говоря, по-настоящему масштабный показ получился, - делится эмоциями Евгений Баранцев. – Все мы ценим искренность, а в старшем школьном возрасте – особенно. Когда девчонки и мальчишки увидели, что перед ними не какие-то скучные и серые люди, они открылись. Мне кажется, разговор у нас сегодня получился душевным.
После просмотра фильма ребята буквально атаковали съемочную группу вопросами. Звучали и уже привычные «собираетесь ли еще снимать», «долго ли работали над фильмом», «как родилась идея фильма», но были и неожиданные, подчеркивающие, что лента оставила след.
- Так какого все-таки цвета глаза у медсестры? – поинтересовались из зала.
- Вишневые, - с юмором ответила исполнившая эту роль Марина Романенко. Ребята-школьники оказались очень галантными и подарили Марине шоколадку.
Но больше всего народной любви досталось, конечно, Вячеславу Журавлеву. Девчонки интересовались и его мобильным телефоном, и семейным положением… Сфотографироваться с героем на фоне красивой афиши захотели многие из них.
- Мне очень приятно, что нас настолько тепло встретили школьники, - отметил Вячеслав.
Слава в окружении новомичуринских девчонок. Фото: Сергей КАРПОВ.
Фото: Сергей КАРПОВ.
Новомичуринск стал четвертой точкой в туре после Спасска-Рязанского, Тумы и Соколовки. Следующий показ должен состояться в селе Тюшево Рязанского района уже 24 февраля.
Фильм «Дорога домой» выложен в открытом доступе на сайте YouTube.
ВАЖНО!
Поддержку при создании документальной драмы «Дорога домой» оказало правительство Рязанской области. Спонсорами выступили ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» (генеральный спонсор) и лично председатель совета директоров теплоэлектроцентрали Анатолий Шестаков, Прио-Внешторгбанк (ПАО), а также АО «Газпром газораспределение Рязанской области» и рекламно-производственная компания «Арт-Процесс».
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