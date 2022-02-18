Документальная драма «Дорога домой» продолжает путешествие по Рязанской области

Уютный зал районного ДК в Соколовке. Фото: Сергей КАРПОВ.

Съемочная группа документальной драмы «Дорога домой» продолжает тур по Рязанской области, знакомя со своей работой жителей райцентров, поселков и сел. Напомним, что это совместный проект рязанского выпуска «Комсомольской правды» и издательства «Пресса», рассказывающий о судьбе вчерашнего школьника Арсения Благонравова, призванного в сорок первом на фронт…

18 февраля исполнителя главной роли актера Вячеслава Журавлева, автора сценария и продюсера Евгения Баранцева, а также главного оператора Сергея Карпова встречал Дом культуры Рязанского района в Соколовке.

Несмотря на серую февральскую оттепель за окном, внутри ДК по-домашнему уютно и комфортно.

Собравшихся приветствовал начальник отдела культуры Рязанского района Игорь Павлович Дрожжевкин:

- Это фильм, созданный исключительно силами рязанцев, но посмотрите насколько он сильно сделан, насколько современно и динамично смотрится.

Тридцать минут пролетели на одном дыхании (фильм доступен по ссылке). Далее небольшое обсуждение увиденного и предложение показать ленту еще в одном из Домов культуры Рязанского районе – в Тюшеве.

«Дорога домой» продолжает свой путь…

Вячеслав Журавлев, Евгений Баранцев и Игорь Дрожжевкин.

ВАЖНО!

Поддержку при создании документальной драмы «Дорога домой» оказало правительство Рязанской области. Спонсорами выступили ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» (генеральный спонсор) и лично председатель совета директоров теплоэлектроцентрали Анатолий Шестаков, Прио-Внешторгбанк (ПАО), а также АО «Газпром газораспределение Рязанской области» и рекламно-производственная компания «Арт-Процесс».

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