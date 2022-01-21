Создатели фильма «Дорога домой» отправились в большое турне

Кадр со съемочной площадки фильма "Дорога домой".

В пятницу, 21 января, съемочная группа документальной драмы «Дорога домой» (фильм обладатель Гран-при «Хрустального журавля») о трагической судьбе вчерашнего рязанского школьника, призванного в сорок первом на фронт, отправилась в турне по Рязанской области.

Первым районом, жители которого смогли познакомиться с лентой, стала Спасская земля.

Гостей приветствовал глава администрации Спасского района Игорь Тишин:

- Это фильм о самом главном. Он вещает о памяти к тем страшным годам Великой Отечественной войны, которые затронули каждую семью. И самое главное чувство, которое вызывает фильм, – это гордость за наш народ, за тех, кто отстоял в те страшные годы Победу, иногда ценой собственной жизни.

- Символично, что первый съемочный день нашего проекта прошел 1 марта 2020 года именно в Спасском районе, - отметил один из авторов сценария и продюсеров Евгений Баранцев. – Тогда мы снимали в Городце. А теперь Спасский район – первый район Рязанской области, где мы представляем нашу ленту.

В зале местного Дома культуры собралось много красивых девушек и молодых людей: студенты техникума, школьники. Собственно, фильм рассказывает об их ровеснике

- Арсений Благонравов – мой далекий родственник, - отметил соавтор сценария и продюсер Александр Анитов. – Это судьба совершенно обычного парня. Он не совершил ничего такого героического, о чем можно было сложить песню, написать роман или дать ему орден. Его судьба очень похожа на судьбы миллионов наших мальчишек и девчонок, которые ушли на войну и не вернулись домой. Они просто сделали то, что требовало время и те обстоятельства, в которых они оказались.

Съемочная группа: Александр Анитов (на переднем плане), далее слева направо - Вячеслав Журавле, Евгений Баранцев, Дмитрий Просуков.

Нужно отметить, что в ДК райцентра недавно установили профессиональное оборудования для кинотеатров. Поэтому зрители смогли оценить и качество картинки на экране и звук.

После просмотра фильма спассчане пообщались с создателями «Дороги домой».

Вопрос Ольги Колденковой был адресован актеру Вячеславу Журавлеву, исполнившего роль Арсения Благонравова.

- Тяжело ли было воплотиться в парня того времени? – поинтересовалась девушка.

- Арсений близок мне по духу, - ответил Вячеслав. – Он – человек романтического склада. Если бы не война, Арсений вполне мог стать артистом. Но даже на фронте он писал стихи, выступал на концертах, поэтому мне с ним было легко.

В завершении творческой встречи создатели фильма поблагодарили жителей района на теплый прием:

- Приятно видеть в зале столько молодых и красивых людей. Здорово, что вы смотрели не в телефоны, а на экран и до последнего кадра переживали за героя. Очень приятно начинать турне с такого гостеприимного города, как Спасск-Рязанский.

Фильм выложен в открытом доступе на сайте YouTube.

Поддержку проекту оказало правительство Рязанской области. Спонсорами выступили ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» (генеральный спонсор) и лично председатель совета директоров теплоэлектроцентрали Анатолий Шестаков, Прио-Внешторгбанк (ПАО), а также АО «Газпром газораспределение Рязанской области» и рекламно-производственная компания «Арт-Процесс».