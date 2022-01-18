Члены конкурсного жюри: Мы плакали, когда смотрели фильм «Дорога домой»

Обладатели Гран-при и губернатор Рязанской области Николай Любимов. Фото: Александр КОРОЛЕВ.

11 января накануне Дня печати в зале торжественных приемов правительства Рязанской области губернатор Николай Любимов вручил высшую журналистскую награду за 2021 год творческому коллективу фильма «Дорога домой». Художественно-документальная драма о взрослении на фронте скромного домашнего юноши Арсения Благонравова, который в 1941 году ушел из Рязани добровольцем защищать родную страну. Уникальные письма, которые молодой рязанец писал домой родителям, легли в основу книги журналистов Евгения Баранцева и Александра Анитова «Война. Письма домой», которая затем была экранизирована. Уникальность картины в обилии игровых сцен, художественных постановках, которые перемежаются с документальным повествованием. Такое в Рязани сняли впервые.

ФИЛЬМ ДЕЛАЛИ ВСЕМ МИРОМ

Получасовая военная драма «Дорога домой» стала совместным проектом рязанского выпуска «Комсомольской правды» и издательства «Пресса». Львиную долю работ выполнили пять человек: авторы книги и сценария журналисты Евгений Баранцев и Александр Анитов, режиссер и композитор Дмитрий Просуков, оператор Сергей Карпов и исполнитель главной роли актер Вячеслав Журавлев. Однако двухлетнее кинопроизводство было бы невозможно без двух десятков предприятий и организаций, которые на разных этапах внесли свой неоценимый вклад в конечный результат. Поддержку проекту оказало правительство Рязанской области. Спонсорами выступили ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» (генеральный спонсор) и лично председатель совета директоров теплоэлектроцентрали Анатолий Шестаков, Прио-Внешторгбанк (ПАО), а также АО «Газпром газораспределение Рязанской области» и рекламно-производственная компания «Арт-Процесс». Вообще работа над фильмом объединила частных спонсоров и некоммерческие движения, региональные и федеральные ведомства.

СЛОВО ЧЛЕНАМ ЖЮРИ

Поскольку рязанская «Комсомолка» принимала самое непосредственное участие в создании картины, мы, разумеется, не можем объективно объяснить читателям причины решения конкурсного жюри. Лучше если судьи - уважаемые журналисты, деятели культуры - скажут сами за себя. Им слово.

Юлия Долматович, директор ГБУК РО «Информационно-аналитический центр культуры и туризма»:

- Фильм «Дорога домой» - это поистине лучшее, что мы изучили, анализируя конкурсные материалы. Книга Евгения Баранцева и Александра Анитова «Война. Письма домой», по которой был снят этот фильм-путешествие, мне была не просто хорошо знакома. Еще в 2020 году, в первый пандемийный год, а также в год 75-летия Великой Победы, наша молодежная арт-студия «Кинодебют» искала материал для фильма, чтобы еще раз поговорить со своими зрителями о Великой Отечественной Войне.

«Казалось бы, все о войне уже сказано...», - так начинался тогда наш фильм-размышление по книге рязанских авторов. Именно встреча и знакомство с книгой «Война. Письма домой» стали потрясением для нашей творческой группы. Мы поняли, что о войне сказано далеко не все. Мы имели дело с уникальнейшим материалом - письмами молодого бойца, фактически еще подростка, который больше всего скучает по Рязани, своим папе и маме…

Книга, написанная в жанре публицистики, стала для читателя богатейшим материалом для мыслей, чувств, эмоций… Работая над своим фильмом, мы были скованы временными рамками, а главное - рамками локдауна.

Однако мы нашли главное - образ красноармейца Арсения Благонравова. Его роль сыграл наш друг, актер и ведущий Вячеслав Журавлев. Впоследствии он же стал исполнителем главной роли и в фильме «Дорога домой».

Скажу честно: если бы я сама делала этот фильм, то сделала его бы с иными выводами, а иногда, и иными художественно-творческими посылами.

Но, просматривая «Дорогу домой», я плакала. А значит, он был хорошо снят и придуман. Он раскрыл эту щемящую истину: да, русские люди любого возраста всегда могут встать на защиту дома. Но дети рождаются не для войны. Люди живут не для войны. Пусть ее никогда не будет. А мы сохраним в данном случае не «благодарную память», а живое ощущение от знакомства с одной из рязанских семей, одним из лучших молодых людей того времени, о его судьбе.

Я от всей души благодарю съемочную группу, авторов фильма и всех, кто причастен к его созданию, за мощную работу, за внимание к нашей, рязанской теме. За творческую смелость и инициативу. И я уверена: о войне не все еще сказано.

Марина Каляева, тележурналист, начальник отдела по связям с общественностью биофармацевтической компании «Форт»:

- Фильм «Дорога домой», безусловно, выделялся в общем списке работ, поданных на конкурс «Хрустальный журавль». Это документально-игровая лента, где помимо репортажных съемок был использован прием исторической реконструкции, что требует огромной подготовки и тщательной проработки деталей со стороны практически всех участников творческого процесса. Замечательные съемки оператора Сергея Карпова. И, конечно же, сразу видна профессиональная работа режиссера Дмитрия Просукова. Я смотрела его интервью на канале ТКР, в котором он рассказывал о съемочном процессе, о том, как делал раскадровку отдельных сцен, чтобы максимально полно и точно воплотить свой замысел на экране. Это большой труд, как и любое кино, а «Дорога домой» по сути дела и является кинофильмом. Поздравляю весь авторский коллектив с заслуженной победой!

Светлана Якунина, заместитель начальника отдела по работе с Рязанской областью АНО «Диалог Регионы»:

- «Дорога домой» - фильм, который не оставит вас равнодушным. Лично через призму судьбы одного человека - Арсения Благонравова - авторам удалось передать многогранную трагедию войны: тоску по родному дому, разлуку, боль и смерть, потери. Светлой лентой в фильм вплетены письма главных героев друг другу. Пронизанные любовью к семье, к своей малой Родине - они дарят надежду на мирное будущее, позволяют найти силы, чтобы двигаться дальше. Двигаться к Победе, к встрече с родными и близкими.

Впечатляет огромный труд, который был проделан, как при подготовке к фильму, так и во время съемок. На выходе получился очень цельный и живой материал, который впечатляет качеством операторской, режиссерской и актерской работы. Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в создании фильма. Это важная документальная кинокартина, которую обязательно надо посмотреть и взрослым, и подрастающему поколению. Она заставляет задуматься, переосмыслить ценности. Мне очень понравился фильм. Я плакала, когда смотрела его.

Владимир Фролов, председатель конкурсного жюри:

- Такой масштабной работы с художественными вставками в Рязани не делалось очень давно. Ради высокого замысла и потраченных усилий можно простить фильму замедленное развитие сюжета. Я мог бы рекомендовать эту работу в качестве образца популяризаторам военной истории из разных регионов.

СЛОВО ЖУРНАЛИСТАМ И СПОНСОРАМ

Галина Зайцева, председатель регионального отделения Союза журналистов России:

- Когда посмотрела фильм «Дорога домой», не было сомнений, что именно он станет обладателем гран-при «Хрустального журавля». Наверное, у специалистов, которые будут рассматривать детально эту работу, могут возникнуть замечания. Но фильм этот очень важный и, безусловно, трогающий душу. Он смотрится на одном дыхании. Спасибо за такую работу, а главное - за живую, благодарную память о поколении, шагнувшем из детства в эшелон пехоты и отстоявшем наше право на жизнь ценой собственных жизней.

Геннадий Дронов, заместитель председателя Правления Прио-Внешторгбанка (ПАО):

- Замечательное кино, которое даёт возможность задуматься о том, каким было поколение наших дедов и прадедов, попытаться понять их, а вместе с тем и немного иначе взглянуть на самих себя. Очень интересно было наблюдать за игрой непрофессиональных актёров, обычных рязанцев. Складывалось ощущение, что прошлое ожило и не так уж много лет нас отделяет от поколения Победителей. Особое спасибо хочется сказать съёмочной группе, которая сделала такое понятное и хорошее кино про Рязань и рязанцев и в то же время про историю страны.