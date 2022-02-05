«Эти дети выиграли ту войну, неужели сегодня мы должны бояться прийти в кинотеатр»: сказала женщина после просмотра фильма

Фото: Сергей КАРПОВ.

Мы живем сегодня так, будто точно знаем, что завтра снова будем жить. Мы пишем сегодня так, будто точно знаем, что завтра напишем лучше. Но если здесь и сейчас – последнее, что нам отведено…

Его звали Арсений Благонравов. Вчерашний школьник, взрослеющий на фронте, вдали от дома, от своих любимых родителей. Его судьба – зеркало тысяч таких же выпускников 1941 года, сгинувших в водоворотах лихолетья.

В конце прошлого года рязанский выпуск «Комсомольской правды» и издательство «Пресса» представили совместный проект - документальную драму «Дорога домой». Лента уже стала обладателем Гран-при профессионального конкурса региональных СМИ «Хрустальный журавль». И теперь съемочная группа отправилась по районам Рязанской области, чтобы познакомить со своей работой жителей райцентров, поселков, сел.

Второй точкой нашего большого турне значился поселок Тума.

Троицкая церковь - одна из главных достопримечательностей Тумы. Фото: Сергей КАРПОВ.

Здание ДК «Юность», из окон фойе которого замечательно видна колокольня знаменитой Троицкой церкви. Теплые чай в кабинете очаровательной хозяйки Надежды Трепьевой. Хочется пообщаться, но Надежда оставляет нас наедине с печеньями. Конечно, предложенные в качестве угощения кондитерские изделия прекрасны, но ведь печенье мы можем позволить себе и в Рязани, а вот простая человеческая улыбка (без флирта, без подоплеки) согревает порой лучше чая. И почему же мы так стесняемся своей человечности…

Пересказывать фильм нет никакого смысла – он доступен по ссылке.

Всегда интереснее смотреть за реакцией зрителей. Чертовы маски отняли у нас лица. Но пока мы можем смотреть друг другу в глаза, любовь будет жить в наших сердцах.

Гаснет свет, и на видавшем виды экране начинает разыгрываться знакомый сюжет. Те прорехи, которое имеет местное оборудование, вопреки логике вдруг оказываются союзниками и еще глубже погружают в атмосферу далекой войны. Излишне пересвеченная картинка, чуть-чуть размытый фокус – и вдруг осознаю себя где-то в семидесятых, а, значит, ближе к той Великой Победе.

Может быть, люди не ожидали, что лента окажется настолько хорошо а, может, наоборот – она показалась им отравительной. Но «воду» в глазах зрителям не скрыть…

Реплика из зала:

- Эти дети выиграли ту войну, неужели сегодня мы должны бояться прийти в кинотеатр?

И трудно с этим не согласиться. Времена нам достались непростые, но ведь в 1941-1945 было еще сложнее. Пожилой мужчина жмет руки: «Спасибо!»

Глава администрации Тумского городского поселения Виктор Михайлович Лазарев берет заключительное слово. Видно, что люди его уважают – никто не уходит из зала, да и он не гонится за пафосом.

- Смотришь этот фильм и начинаешь понимать смысл жизни, наш человеческий смысл… Мы общаемся, любим наши рязанские просторы, мы хотим больше встречаться и вместе делать добрые дела.

ВАЖНО!

Поддержку при создании документальной драмы «Дорога домой» оказало правительство Рязанской области. Спонсорами выступили ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» (генеральный спонсор) и лично председатель совета директоров теплоэлектроцентрали Анатолий Шестаков, Прио-Внешторгбанк (ПАО), а также АО «Газпром газораспределение Рязанской области» и рекламно-производственная компания «Арт-Процесс».