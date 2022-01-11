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Общество11 января 2022 15:31

Гран-при «Хрустального журавля» завоевал совместный проект издательства «Пресса» и газеты «Комсомольская правда»

В Рязанской области подвели итоги ежегодного конкурса профессионального мастерства журналистов
Источник:kp.ru
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Обладатели гран-при и губернатор Рязанской области Николай Любимов. Фото: Александр КОРОЛЕВ.

Обладатели гран-при и губернатор Рязанской области Николай Любимов. Фото: Александр КОРОЛЕВ.

11 января в зале торжественных приемов правительства Рязанской области губернатор Николай Любимов вручил награды победителям ежегодного творческого конкурса среди средств массовой информации «Хрустальный журавль».

Глава региона поздравил собравшихся с прошедшими Новым годом и Рождеством Христовым, а также поздравил с приближающимся профессиональным праздником Днем российской печати.

Гран-при 18-го по счету «Хрустального журавля» жюри присудило совместному проекту издательства «Пресса» и газеты «Комсомольская правда» документальной драме «Дорога домой».

Это фильм о трагической судьбе совсем юного рязанского парня Арсения Благонравова, призванного на фронт почти сразу после окончания школы. Это история современных поисков по местам его фронтового пути…

Работа над лентой шла почти два года. Основу творческого союза составили директор издательства «Пресса» Александр Анитов и журналист «Комсомольской правды» Евгений Баранцев, а также режиссер Дмитрий Просуков и оператор Сергей Карпов.