В Рязанской области три человека погибли после столкновения Chevrolet Niva с электричкой

Все находившиеся в легковушке погибли.

23 января в 13:55 на 285 километре перегона Милославское – Гротовский произошло столкновение легкового автомобиля и электрички, двигавшейся по пригородному маршруту. В результате ДТП трое человек, находившихся в салоне легковушки, погибли.

По данным пресс-службы Юго-Восточной железной дороги, трагедия произошла по вине водителя автомобиля Chevrolet Niva. Мужчина нарушил правила, проигнорировав запрещающие звуковые и световые сигналы и выехал на переезд когда к нему приближался электропоезд №6853 Узуново - Троекурово.

«Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В самой электричке никто не пострадал. Схода подвижного состава нет», - сообщили в пресс-службе.

Также там отметили, что прогнозируется задержка в графике движения пригородного поезда №6853.

Оперативную информацию о расписании поездов можно получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» — 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Все обстоятельства, приведшие к смерти людей, устанавливаются.

Напомним, это далеко не первое ДТП с участием поезда и автомобиля, произошедшее в регионе. В минувшем ноябре ВАЗ-21099 столкнулся с поездом «Тамбов – Москва». Не имея прав, водитель сел за руль и выехал на переезд в тот момент, когда уже звучал сигнализировал о приближающемся составе. Тогда, к счастью, обошлось без жертв. Травмы получили два человека - 23-летний водитель и 18-летний пассажир.

А в марте 2021 года в поселке Шилово Рязанской области на переезде грузовой поезд столкнулся с «Ладой Калиной». И снова причиной аварии послужило нарушение ПДД. Водитель погиб, пассажир с тяжелыми травмами госпитализирован в районную больницу.