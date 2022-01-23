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Происшествия23 января 2022 14:49

Причиной столкновения легковушки и поезда стало грубое нарушение ПДД

Водитель Chevrolet Niva выехал на переезд когда электричка уже приближалась
Источник:kp.ru
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Все находившиеся в легковушке погибли.

Все находившиеся в легковушке погибли.

Причиной смертельного столкновения легкового автомобиля и электропоезда стало грубое нарушение ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.

По данным ведомства, 23 января, в 13:55 на 285 километре перегона Милославское – Гротовский водитель Chevrolet Niva выехал на переезд когда электричка приближалась. В результате аварии трое человек находившихся в легковушке погибли.

Уточняется, что столкновение произошло с поездом, двигавшемся по маршруту Узуново - Троекурово. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Схода подвижного состава нет.

Причиной трагедии слало нарушение ПДД.

Причиной трагедии слало нарушение ПДД.