На переезде в Шилове грузовой поезд снес «Ладу». Фото: https://vk.com/shilovo_pro

В поселке Шилово Рязанской области на переезде грузовой поезд столкнулся с «Ладой Калиной». Это случилось 8 марта около 14:20. Водитель автомобиля выехал на пути, хотя светофор предупреждал о приближающемся составе.

По данным транспортной прокуратуры региона, водитель в результате ДТП погиб, пассажир с тяжелыми травмами госпитализирован в районную больницу. В свою очередь, очевидцы сообщают, что за рулем находилась женщина, а рядом сидела ее дочь.

На место выезжал транспортный прокурор Алексей Сидоров. По факту случившегося проводится проверка.

Фотографии с места событий появились в группе "Подслушано Шилово".

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