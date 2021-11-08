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Происшествия8 ноября 2021 17:09

В Рязанской области ВАЗ столкнулся с поездом «Тамбов – Москва»

Водитель без прав выехал на переезд на запрещающий сигнал
Источник:kp.ru
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В Рязанской области ВАЗ столкнулся с поездом «Тамбов – Москва». Фото: vk.com/dps_scopin

В Рязанской области ВАЗ столкнулся с поездом «Тамбов – Москва». Фото: vk.com/dps_scopin

В Рязанской области ВАЗ-21099 столкнулся с поездом «Тамбов – Москва». Пострадали два человека – водитель и пассажир, сообщает Госавтоинспекция Скопинского района.

Аварию 7 ноября устроил житель Милославского района 1998 года рождения. Не имея водительских прав, он сел за руль и выехал на переезд в тот момент, когда светофор сигнализировал о приближающемся составе.

Поезд отбросил автомобиль с дороги и опрокинул его в кювет. В результате ДТП травмы получил сам виновник и его 18-летний пассажир.

Водитель выехал на переезд в тот момент, когда светофор сигнализировал о приближающемся составе.

Водитель выехал на переезд в тот момент, когда светофор сигнализировал о приближающемся составе.