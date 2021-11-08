В Рязанской области ВАЗ столкнулся с поездом «Тамбов – Москва». Фото: vk.com/dps_scopin

В Рязанской области ВАЗ-21099 столкнулся с поездом «Тамбов – Москва». Пострадали два человека – водитель и пассажир, сообщает Госавтоинспекция Скопинского района.

Аварию 7 ноября устроил житель Милославского района 1998 года рождения. Не имея водительских прав, он сел за руль и выехал на переезд в тот момент, когда светофор сигнализировал о приближающемся составе.

Поезд отбросил автомобиль с дороги и опрокинул его в кювет. В результате ДТП травмы получил сам виновник и его 18-летний пассажир.