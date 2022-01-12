Военный завез в Рязань из Африки омикрон: выявили первый случай нового штамма

Новый штамм завез в Рязанскую область военнослужащий.
Фото: Виталий ТИМКИВ
В Рязанской области выявили первый случай заражения омикроном - новым штаммом вируса SARS-CoV-2, который и вызывает коронавирус. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора России Анна Попова, внеся Рязань в число 13 регионов страны, где официально зафиксировали омикрон.
Лишь на следующий день, 12 января, отреагировала оперативная группа правительства Рязанской области. Областные чиновники уточнили, что новый штамм завез военный, прибывший в Рязанский регион из Африки. Где конкретно был военнослужащий на африканском континенте, его возраст, а также сведения о пройденной вакцинации, не сообщается.
Буквально днем ранее губернатор Рязанской области Николай Любимов признался, что в регионе резко сократилось число рязанцев, желающих привиться. Если до праздников в день прививалось более трех тысяч человек, то сейчас чуть более тысячи.
К настоящему времени в Рязанской области вакцинировалось всего 62% населения.
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