В Рязанской области резко сократилось число желающих вакцинироваться от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязанской области серьезно сократилось количество людей, которые приходят на вакцинацию. Об этом 11 января заявил губернатор Николай Любимов.

— Очень серьезно упало это количество в праздники, но и сейчас... За 10 января 1200 с небольшим человек вакцинировались, — отметил глава региона.

По словам Любимова, до праздников в пункты вакцинации приходили более 3 тысяч человек в день, в пиковые дни - около 7 тысяч человек.

— Но мы не сможем победить пандемию и снять ограничения, если люди не будут делать прививки, — подчеркнул губернатор. — У нас всего 62% населения от 18+ привито. Это очень мало! Мы должны достичь как минимум 80%, а президент недавно сказал, что нужно 90% вакцинированных. Как добиваться этой цифры, если люди до сих пор не видят в этом отношении [прививке] единственного спасения.

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