Новый штамм «омикрон» в Рязанскую область завезли из-за рубежа

Первый случай заболевания «омикроном» в Рязанской области завезен из-за рубежа. Об этом сообщила региональная опергруппа со ссылкой на областное управление Роспотребнадзора.

Уточняется, что новый штамм выявили у военнослужащего, который в начале января 2022 года прилетел из Африки.

Заболевшего мужчину своевременно изолировали. Так как ранее он прошел полный курс вакцинации от коронавируса, болезнь протекает в легкой форме.

Ситуацию контролирует региональный Роспотребнадзор.

Ранее глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Рязанская область вошла в число 13 регионов России, где обнаружили новый штамм с большим количеством мутаций.