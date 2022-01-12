Первые случаи «омикрона» зафиксировали в Рязанской области
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Рязанской области зафиксированы случаи заражения «омикроном» - новым штаммом вируса SARS-CoV-2. Именно он вызывает коронаивирус.
О выявлении «омикрона» в Рязанской области стало известно из доклада главы Роспотребнадзора РФ Анны Поповой на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, сообщает KP.RU.
По словам Поповой, Рязанская область вошла в число 13 регионов России, где обнаружили новый штамм с большим количеством мутаций.
Отметим, что ни минздрав Рязанской области, ни региональное управление Роспотребнадзора о случаях «омикрона» в Рязани и области не сообщало.
Ранее стало известно, что в Рязанской области резко сократилось количество людей, которые приходят на вакцинацию. За 10 января пришли всего 1200 с небольшим человек за прививкой, до праздников ежедневно вакцинировались более 3 тысяч жителей региона (читать подробнее).
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