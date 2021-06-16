Не стало последнего рязанца-фронтовика Героя Советского Союза Павла Андреевича Галкина

Павел Андреевич Галкин (1922-2021). Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

15 июня на 99-м году жизни ушел из жизни Павел Андреевич Галкин – последний остававшийся в живых рязанец-фронтовик, удостоенный звания Героя Советского Союза за подвиги, совершенные во время Великой Отечественной войны.

Он родился в далеком 1922 в селе Нищняя Ищередь Ряжского уезда Рязанской губернии (ныне Кораблинский район). На фронте с июля 1943 года. К апрелю 1944 года на Северном флоте в качестве штурмана совершил 22 боевых вылета на самолетах Пе-2 и Boston A-20G. В составе экипажа потопил две подводные лодки, танкер водоизмещением 10000 тонн, мотобот и транспортное судно водоизмещением 1500 тонны. Еще два транспортных корабля общим водоизмещением 16000 тонн экипаж потопил в составе группы самолетов.

19 августа 1944 года штурману Павлу Галкину и летчику Евгению Францеву (1922-1944) за образцовое выполнение боевых заданий присвоены звания Героев Советского Союза.

С 1967 года Павел Андреевич проживал в городе Ейске Краснодарского края, но все время поддерживал тесную связь с родной рязанской землей, где проживают его любимые племянницы, где похоронена его мама.

Летом 2020 года рязанская «Комсомольская правда» побывала в гостях у Павла Андреевича. Мы привезли большое шести часовое интервью, опубликованное на страницах нашего издания и в интернете.

9 мая 2021 года мы поздравляли Павла Андреевича по телефону – и это было здорово! Каждое его слово было пронизано скромностью, заботой и любовью!

Редакция «Комсомольской правды» скорбит по поводу кончины Павла Андреевича и выражает глубокие соболезнования родным и близким Героя.

Похороны состоятся в Ейске 17 июня.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Последний рязанец-фронтовик Герой Советского Союза Павел Галкин: Я утонул и видел, как мама плакала, склонившись над моим телом

Материалы большого интервью, привезенного нами из Краснодарского края, мы решили разбить на несколько публикаций. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ - ДЕТСТВО.

Последний рязанец-фронтовик, Герой Советского Союза Павел Галкин: Я уводил самолет за черту невозврата, куда другие не летали

Продолжаем публиковать материалы большого интервью, записанного нами в июле этого года. ЧАСТЬ ВТОРАЯ - ВОЙНА

Последний рязанец-фронтовик, Герой Советского Союза Павел Галкин: Я бы сказал, после войны нашу армию начали громить…

Продолжаем публиковать материалы большого интервью, записанного в июле этого года. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ - МАНЕВРЫ

Последний рязанец-фронтовик, Герой Советского Союза Павел Галкин: Война – узаконенное убийство

Сегодня мы завершаем цикл материалов большого интервью, записанного в июле этого года в краснодарском городе Ейске. ЧАСТЬ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ - ФОТОГРАФИЯ