А так можно было? Стадион «Спартак» в Рязани хочет получить 2-ю категорию без подогрева поля

Стадион, где перед домашними матчами не могут убрать снег, подал заявку на повышение в классе. Фото: пресс-служба ФК "Рязань".

В настоящее время стадион «Спартак» в Рязани проходит процедуру присвоения 2-й категории. Документы находятся в стадии согласования. Об этом «КП-Рязань» сообщил и.о. министра физкультуры и спорта Рязанской области Юрий Колдин.

— В случае необходимости [решения об участии в ФНЛ] может быть подготовлена заявка на его лицензирование РФС в соответствии с утвержденными требованиями, — добавил чиновник. — Также может быть подготовлена заявка на лицензирование стадиона ЦСК в качестве резервного стадиона.

Отметим, что согласно стандарту РФС от 2019 года, стадионы 2-й категории должны обязательно иметь автоматизированную систему подземного подогрева футбольного поля. На «Спартаке» один раз за 15-20 лет поменяли искусственный газон – это правда, но подогрева там нет и не было.

Почему еще стадион «Спартак» далек от 2-й категории:

- вместимость скамейки запасных игроков должна составлять не менее 19 мест. У нас, вроде как маловато;

- защитные навесы скамейки запасных не должны препятствовать обзору зрителями футбольного поля – у нас пока еще есть места, где эти навесы мешают, а также мачты с колонками, если что;

- другие факторы - ливневка, освещение, туалеты, 30 мест для журналистов на центральной трибуне со столиками и связью...

Кроме того, господин Колдин подтвердил, что у ФК «Рязань» нет своей Академии, что необходимо для участия в ФНЛ, но заверил, что у клуба заключены договоры со спортшколами, где готовят футболистов. А это соответствует требованиям РФС. Правда, чиновник давно не бывал, видимо, на тренировках одной из основных таких спортшкол – «Олимпиец», когда тренеры с трудом находят детям места на футбольном газоне для тренировок – все отдается на откуп главной команде, молодежной, да еще женщинам-футболистам…

Еще момент, о какой 2-й категории может идти речь, если стадионные работники не могут подготовить арену к домашним матчам, попросту отчистить места для зрителей от снега. Проще провести игру без болельщиков, подождать, когда снег сам растает (читать подробнее).

В случае победы ФК «Рязань» в чемпионате ПФЛ и принятия решения по его участию в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) чиновники могут скорректировать госзадание, которое дается перед каждым сезоном. Речь идет об увеличении финансирования, необходимого для участия в данном турнире.

Минспорт так же объяснил, почему ФК «Рязань» не подавал заявку на участие в ФНЛ – и денег жалко, и играли так себе, но все же уверяли, что финансирования для участия в ФНЛ клубу хватит.

Отметим, что при годовом бюджете рязанского клуба в 40 млн рублей (минспорт не опроверг эту цифру) для участия в ФНЛ – это очень небольшие деньги.

— Подавляющее большинство клубов ФНЛ не являются государственными или муниципальными (бюджетными) учреждениями. В связи с этим сведения об их бюджетах не находятся в свободном доступе, а в большинстве случаев являются коммерческой тайной, — ответил Колдин на вопрос, какие клубы ФНЛ имеют бюджет соизмеримый с бюджетом ФК «Рязань»?

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!