Минспорт заявил, что у ФК «Рязань» есть деньги для участия в ФНЛ

Финансирования ФК «Рязань» достаточно, чтобы участвовать в ФНЛ. Об этом заявило министерство спорта Рязанской области. По информации чиновников, для попадания во вторую по силе лигу ФК «Рязань» необходимо занять первое место.

«Для попадания в ФНЛ команде нужно стать победителем ПФЛ. На данный момент за семь игр до окончания соревнований рязанцы занимают 2 строку турнирной таблицы. Финансирования клуба достаточно для его участия, в том числе в ФНЛ, при условии попадания команды в данную лигу, также отметим, что ФК "Рязань" базируются на стадионе "Спартак". В Рязанской области функционирует государственная спортивная школа по футболу, а также на бесплатной основе действуют 32 отделения по виду спорта "футбол"», - говорится в сообщении минспорта.

Отметим, что для попадания в ФНЛ нужно не только занять первое место в своей группе. Необходимо, чтобы домашний стадион прошел лицензирование, плюс множество других факторов. Кроме того, 20 апреля закончилась подача заявок на лицензирование для ФНЛ, и ФК «Рязань» такую заявку не подавал (читать подробнее).

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