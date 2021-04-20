ФК «Рязань» не подал заявку на участие в ФНЛ, поднимутся только клубы с деньгами и амбициями. Фото: пресс-служба ФК «Рязань».

Футбольный клуб «Рязань» не подавал заявку на лицензирование для ФНЛ (Футбольная национальная лига). Об этом «КП-Рязань» сообщил источник в министерстве спорта Рязанской области. Другими словами, ФК «Рязань» не собирается в сезоне 2021-2022 участвовать в ФНЛ, даже если займет в своей группе первое место.

Отметим, что последний день подачи заявки – 20 апреля. Из группы 3 («Центр») ПФЛ заявку на лицензирование, по предварительным данным, подал только липецкий «Металлург».

— Дело не в сроках подачи заявки, — говорит источник. — Если «Рязань» займет первое место, а у правительства Рязанской области будет большое желание видеть свой профессиональный клуб в ФНЛ, то как-нибудь с РФС точки соприкосновения найдут. Но сейчас, думаю, маловероятно. В Рязани и стадион не пройдет лицензирование, других много факторов...

После 19 туров ФК «Рязань» занимает 4 место, отставая от лидеров - «Салют Белгород» и липецкий «Металлург» - на четыре очка, от раменского «Сатурна» - три очка.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Правительственная газета раскритиковала руководство рязанского стадиона «Спартак»

Журналисты задаются вопросом, почему спортивное сооружение плохо подготовлено к матчам ФК «Рязань» (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!