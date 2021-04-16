Правительственная газета раскритиковала руководство рязанского стадиона «Спартак»

Футболисты играли и забивали при пустых трибунах. Болельщиков на стадион не приглашали, потому что на трибунах к 1 апреля снег еще не растаял. Фото: Артем Бортник | пресс-служба ФК "Рязань".

Старейший спортивный журналист Рязанской области Вячеслав Чирков раскритиковал на страницах «РВ» руководство стадиона «Спартак» («Олимпиец») за безобразную подготовку объекта к матчу ФК «Рязань» - ФК «Калуга». Напомним, игра 1 апреля завершилась победой рязанцев со счетом 2:0, но зрителей на трибунах не было.

Как сообщила тогда клубная пресс-служба, «трибуны стадиона покрыты снегом и льдом, что по технике безопасности не позволяет нахождение на них зрителей».

Чирков справедливо задался вопросом, что мешало его [снег] убрать?

«Разве нельзя было организовать для уборки рабочую команду, в которую вошли бы занимающиеся в секциях по боксу, гребле на байдарках и каноэ, проводящие тренировки представители других видов спорта, футболисты-любители?»

— Это просто безобразие, — прокомментировал ситуацию ветеран спорта, работавший когда-то в администрации города и области Виктор Люшнин. — Раньше, накануне матча, мы сами готовили территорию для игры в хоккей и футбол. Разумеется, вместе с немногочисленным составом работников спортсооружений.

Грязные спины рязанских болельщиков.

Отметим, что 11 апреля на стадионе «Спартак» болельщики – снег ведь растаял! – столкнулись с другой напастью – грязными креслами. Ни руководство стадиона, ни пресс-служба ФК «Рязань» не предупредили, что перед тем как сесть, нужно хорошенько протереть спинку кресел. Итог – десятки болельщиков испачкали свои одежды.

Учредителями «РВ» являются правительство Рязанской области, администрация Рязани, а также областная и городская думы.

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