ФК «Рязань» не смог одолеть середняка из смоленского поселка на своем поле

Рязанцы так и не смогли сравнять счет с ФК «Красный».

11 апреля ФК «Рязань» при нескольких сотнях болельщиков проиграл на домашнем стадионе ФК «Красный» из одноименного поселка где-то в Смоленской области. Игра лидера против середняка была равной с небольшим количеством острых моментов у ворот. Вратарям, конечно, приходилось порой «выворачивать ручки», чтобы отразить удары соперника, но не так часто.

Нападающие «Красного» легко уходили от рязанских защитников.

А у рязанских футболистов в принципе мало что получалось - пасы в недодачу, либо точно в ноги сопернику, либо за боковую на другой стороне поля, промахи по мячу в тот момент, когда хотелось приложиться так, чтобы он со свистом пролетел мимо ушей вратаря… В итоге сами юлой крутились на радость сопернику.

А соперник не отсиживался и убегал - о, как легко он уходил долиной! – и раз за разом нагнетал у ворот рязанцев. Защитники просто не поспевали за молодыми и резвыми нападающими «Красного» - 0:1.

Больше всего победе своей команды радовался главный тренер Алексей Медведев, в прошлом известный нападающий ряда клубов российской Премьер лиги.

— При счете 0:0 мы не закрывались, не выпускали пятого защитника, на замену выходили игроки атакующего плана. Мы реально приехали побеждать, брать три очка, — сказал после матча главный тренер ФК «Красный» Алексей Медведев.

К слову, соперник из пяти возможных замен четыре использовал в течение десяти минут – с 63-й по 72-ю, и как сказал Медведев, все для усиления атаки. Главный тренер хозяев тоже усилил атаку, но за несколько секунд до того, как диктор объявил: «К основному времени матча добавлено четыре минуты».

В концовке встречи рязанцы могли пропустить еще трижды. В данном эпизоде спас вратарь Леонид Балаганский.

— Была надежда, что те, кто вышли [в стартовом составе] все-таки забьют гол... Не было такого чувства, что надо замены делать, — прокомментировал главный тренер ФК «Рязань» Виктор Навоченко. — Как всегда старая болезнь, моменты были, но не реализовали. Надо отдать должное «Красному», что они очень хорошо вылетали в атаки… И один момент реализовали.

Лучшим в составе рязанского клуба в матче против ФК «Красный» был автомобиль Bentley. Так ерничали болельщики после поражения.

Разочарованные болельщики, покидая стадион делились мыслями, которые сводились к одному – либо клуб испугался, что так высоко запрыгнул в турнирной таблице, либо областное правительство…

Еще одна напасть - грязные спины. Десятки болельщиков удивились, в каком состоянии находится их одежда после похода на футбол. Руководство стадиона не удосужилось привести кресла в порядок...

После проигранного матча «Рязань» опустилась на третье место, и отстает от лидера на три очка. А 12 апреля может опуститься еще на одну ступень, если ФК «Салют-Белгород» обыграет на выезде «Химки-М».

Следующий матч наша команда проведет 18 апреля на выезде с «Сатурном» - единоличным лидером 3-группы ПФЛ.

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