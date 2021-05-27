Минспорт объяснил, почему ФК «Рязань» не подал заявку на участие в ФНЛ. Фото: ФК "Рязань".

На момент [окончания] срока подачи заявок на участие в турнире Футбольной национальной лиги (ФНЛ) ФК «Рязань» находился на четвертом месте таблицы чемпионата и отставал от лидера на семь очков. Стоимость подачи официальной заявки составляет 120 тысяч рублей. Подача заявки на тот момент являлась экономически неэффективной и нецелесообразной. Об этом «КП-Рязань» сообщил и.о. министра физической культуры и спорта Рязанской области Юрий Колдин.

— В случае победы ФК «Рязань» в ПФЛ и принятия решения по его участию в ФНЛ, то вопрос дозаявки будет рассматриваться в РФС при содействии министерства спорта Рязанской области, — заявил чиновник.

Ранее минспорт сообщал, что у ФК «Рязань» есть деньги для участия в ФНЛ (читать подробнее).

В настоящее время рязанский клуб находится на третьей строчке, отставая от лидера – ФК «Металлург» - на семь очков.

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