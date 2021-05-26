«Водоканал» предрек экологическую катастрофу в Рязани и сам же стал ее виновником!

Сам справится "Водоканал" с изношенностью труб или поможет инвестор, покажет время. Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 апреля на очередном заседании Арбитражного суда Рязанской области по делу о концессии (передаче частному инвестору - Ред.) МУП «Водоканал города Рязани» заместитель главного инженера муниципального предприятия Андрей Грошев, демонстрируя несостоятельность сроков запланированной реконструкции сетей возможным концессионером на примере коллектора на проезде Шабулина, случайно обронил пророческую фразу: «Аварийные ситуации на таких объектах могут привести даже к экологической катастрофе».

И вот 18 мая предсказанная катастрофа произошла. Вернее, случилась она раньше и точные сроки определить уже едва ли удастся, но только на прошлой неделе информация об экологическом бедствии, виновником которого выступил родной рязанский «Водоканал», стала известна горожанам.

От кого берегли правду?

Депутатский запрос - полезный инструмент в деле контроля исполнительных органов власти. Нам, журналистам, он не раз помогал узнавать и доносить до граждан информацию, которую чиновники зачастую скрывают от СМИ. И вот именно с таким запросом депутат Рязанской областной Думы Григорий Парсентьев обратился в Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора о результатах проведения проверки МУП «Водоканал города Рязани».

Ответ в адрес парламентария поступил обескураживающий. Оказывается, специалистами Росприроднадзора еще с декабря 2020 года фиксируются запредельные выделения аммиака и фенола из сточных вод на объектах «Водоканала».

Первой была проверена канализационно-насосная станция (КНС) №4 в Голенчино. В результате исследований отобранных проб лабораторией филиала ЦЛАТИ по Рязанской области было зафиксировано нарушение установленного норматива по выбросам аммиака в 114,5 (!) раза и фенола в 164,1 (!) раза. Разумеется, оштрафованному МУП «Водоканал города Рязани», к которому относится КНС №4, сразу было вынесено предписание - устранить вопиющее нарушение, угрожающее здоровью горожан, исполнение которого проверяется в настоящий момент.

Следом, через три месяца, в марте 2021 года, взявший след Росприроднадзор, провел плановую проверку сразу нескольких объектов негативного воздействия, эксплуатируемых МУП «Водоканал города Рязани». В четырех из них были выявлены аномальные превышения нормативов по выделяемому сероводороду: на канализационно-насосной станции №6 (ул. Кальная, 1) в 188 раз, на канализационно-насосной станции №10 на ул. Большой, 61 в 38,9 раза, на КНС «Затинная» в 6 раз, на КНС «Дядьково» в 5,4 раза. Экспертизу, как и в первый раз, проводила авторитетная лаборатория филиала ЦЛАТИ по Рязанской области.

Принципиальное надзорное ведомство оштрафовало всех виновных руководителей МУП «Водоканал города Рязани» за каждый объект-загрязнитель, потребовало исправить ситуацию с выбросами сероводорода и пообещало проверить исполнение предписания. Тем не менее вопросы остались. Во-первых, замеры показали только перманентное состояние выделений аммиака, фенола, сероводорода из сточных вод на КНС города Рязани. Но где гарантия, что в другие дни, другое время суток, эти превышения не достигают еще больших значений?

Если объекты инфраструктуры «Водоканала» представляют опасность здоровью жителей города, возможно, необходимо проводить по ним постоянный мониторинг. И второе. Почему данные о декабрьской проверке КНС №4, показавшей катастрофические значения по выделениям фенола и аммиака, были озвучены только сейчас и только после депутатского запроса? Это же социально значимая информация, ее необходимо было сразу доносить до граждан. Конечно, Росприроднадзор является весьма закрытой организацией, и, как правило, предпочитает отвечать на запросы, нежели публиковать пресс-релизы, но данный случай должен послужить сигналом для ведомства о кардинальном пересмотре своей информационной политики.

Откуда в стоках столько газов-загрязнителей? Сероводород, аммиак, метан - все это биогазы, которые выделяются из содержимого канализации в результате природных процессов, связанных с брожением и разложением биологических веществ и материалов. Эти газы токсичны, взрыво- и огнеопасны и в больших концентрациях представляют собой смертельную угрозу жизни человека. Даже незначительное увеличение их концентрации в воздухе способно привести к усталости и удушью, снизить концентрацию внимания. Наличие всех этих газов в канализации предсказуемо, но их объемы необходимо контролировать, чем и призван заниматься «Водоканал».

Беспрецедентная концентрация загрязнителей в стоках может свидетельствовать о том, что городская инфраструктура водоотведения уже не справляется со своей пропускной функцией, она перегружена и изношена. Пропускная способность городских КНС сегодня составляет от 20 до 190 тысяч кубометров сточных вод в сутки. Этот ресурс, как и сами станции, были заложены еще в далекие советские времена и ныне совершенно не отвечают потребностям растущего города. Очевидно, что городская канализация, изношенная на 70%, не справляющаяся с объемом стоков, медленно умирает и данными по выделяемым газам сигнализирует о своей скорой кончине.

Наличие же выявленного Росприроднадзором летучего загрязнителя - фенола, приоткрывает еще одну сторону мучений рязанской канализации. Дело в том, что фенол - представляет собой распространенный тип загрязнения сточных вод промышленных предприятий. И, тем не менее, нахождение его в городской канализации отнюдь не случайно. Большинство предприятий Рязани пользуются общей городской системой водоотведения, сбрасывая туда свои промышленные стоки безо всякой предварительной очистки. Таким образом, через весь город, под жилыми кварталами, текут нечистоты, которые в теории могут содержать всю таблицу Менделеева. Что это, если не преступление?! И по отношению к закону, и по отношению к родному городу, и даже по отношению к своим родным и близким, которые тут же проживают и выделениями стоков дышат.

Разумеется, бытовая канализация не может «переварить» химический беспредел, который сливается в нее сотнями предприятий. Отсюда стократное превышение по содержанию фенола. И если бы Росприроднадзор задался целью поискать еще и другие, более экзотические газы в стоках, наверняка бы их нашел. А что «Водоканал»? Казалось, анализируя проблемы, которые с каждым днем приближают фатальный и неотвратимый конец городской канализации, ответственное муниципальное предприятие должно не только заниматься вялотекущим ремонтом, но и бить во все колокола, перестраивать существующую систему водоотведения. Совместно с администрацией города, а при необходимости и с главой региона, изыскивать средства на расширение пропускной способности канализационных сетей. В том же составе, подключая Росприроднадзор, добиваться установки на предприятиях локальных очистных сооружений, чтобы специфические токсины из промышленных стоков не доходили до городской канализации, стоять насмерть в этом вопросе. Но что же происходит на деле? Только латание дыр и забивание чопиков, ценой, как недавно выяснилось, погружения города в аммиачно-сероводородный смог.

Удивительно, но когда в город приходит реальный инвестор, который так нужен для развития городской инфраструктуры, в первую очередь, системы очистки, который имеет в активе и технологии, и деньги (напомним, объем заявленных инвестиций - более 12.5 миллиарда рублей), городские чиновники отвечают категоричным отказом. Без переговоров, без внятного объяснения причин, которых претенденту-концессионеру пришлось истребовать через суд. Ситуация с рязанскими чиновниками напоминает фразу из бородатого анекдота «что не съем, то понадкусываю». И сами исправлять не будем, и другим не позволим. Ну, а для отвода глаз будем менять одного директора на другого, да повторять, как мантру: «Нам никто не нужен. Сами справимся».

Но есть вопрос тогда и к чиновникам. В таком случае, как можно было так управлять муниципальным предприятием, чтобы в итоге оно стало разносчиком ядовитых газов по городу, а КНС захлебывались от стоков? Если бы «Водоканал» был образцовым, прибыльным предприятием, с развивающейся инфраструктурой, скорее всего, потенциальный концессионер на горизонте даже не появился бы. Простой здравый смысл подсказывает, что, имея такие проблемы в водопроводно-канализационном хозяйстве, отсутствие источника инвестиций, кризис операционного управления муниципальным предприятием, и справедливо не желая при этом залезать в карманы горожан, поднимая тариф, нужно использовать предлагаемые возможности, и для начала хотя бы начать с ним переговоры.

Оценить опыт его работы, других потенциальных концессионеров в других городах, съездить, посмотреть лично. Следом выставить вероятному внешнему партнеру условия, отвечающие интересам горожан, прописать все необходимое, разработать методику контроля и предложить предпринимателю все это одобрить. Если в результате переговоров удастся договориться о взаимно приемлемых условиях, концессионное партнерство состоится, если нет - стараться искать следующего инвестора. А сегодня мы наблюдаем череду судебных заседаний, когда инвестор через арбитраж вынужден вытребовать у мэрии причины отказа в переговорах, в предоставлении необходимой информации для составления инвестиционного предложения, это со стороны чиновников уже напоминает саботаж, а не делопроизводство.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Впрочем, нежелание рязанских чиновников вести какие-либо переговоры с внешними инвесторами может объясняться лишь одним - их опаской пускать новых людей в городское хозяйство. Помните заявления о том, что Росводоканал нам не угоден, но на других посмотрим. И где ж другие? Суть, на самом деле, не в этом. Во взаимоотношениях муниципальных предприятий друг с другом, с мэрией, с крупными предприятиями областного центра за многие годы сложились определенные паритеты, которые никому не хотелось бы нарушать.

К примеру, концессионер может поставить вопрос ребром об обязательном оснащении всех производств, находящихся в черте города, локальными очистными сооружениями, чтобы их стоки не портили вверенную им систему канализации. Сделает экологический и технический аудит. Стремясь сократить издержки, внимательно изучит всех поставщиков и партнеров, качество закупок. Что тогда? Вот и окажется, что деньги вместо того, чтобы идти, в том числе, на модернизацию канализационных сетей, направлялись, скажем так, на другие нужды предприятия. В любом случае, уже сейчас чиновники ясно дали понять любому потенциальному концессионеру: нам в Рязани инвесторы не нужны ни на каких условиях. Согласны ли с таким подходом рязанцы? Вопрос по-прежнему остается открытым.

В ТЕМУ

2 июня нас ждет очередное заседание Арбитражного суда. До сих пор мы не услышали внятных аргументов, почему инициатива инвестора не была рассмотрена, почему администрация и муниципальное предприятие так и не сформулировали встречные пожелания для потенциального концессионера, чтобы использовать возможность и привлечь такие нужные деньги на реконструкцию городских сетей.

Впрочем, «не хочу» это, наверное, тоже позиция. Только, к счастью, в законодательстве Российской Федерации, такой правовой нормы пока не существует. Зато стало очевидным, что городская система канализации нуждается в срочной реконструкции.

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