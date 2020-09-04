ГК «Росводоканал»: Износ сетей водоснабжения и водоотведения в Рязани - более 70%

На фото МП «Водоканал» ремонтирует магистральную задвижку диаметром 600 мм на пересечении улиц Касимовское шоссе. Фото: администрация Рязани.

Представители ГК «Росводоканал» рассказали детали своего предложения администрации Рязани по заключению концессионного соглашения, объектом которого является муниципальное предприятие «Водоканал». Речь, напомним, идет о соглашении сроком на 49 лет, с первым сроком долгосрочного регулирования – 15 лет.

«Заметные изменения все увидят за два-три года работы»

— Мы постарались сделать наше предложение социально-ответственным, обеспечив ограничения для роста тарифа уровнем прогнозной инфляции, который формирует минэкономразвития, — подчеркнул на пресс-конференции генеральный директор ГК «Росоводоканал» Антон Михальков. — В настоящее время уровень инфляции прогнозируется в пределах 4%, что и является критерием ростом тарифа на весь срок. Это мы и хотим зафиксировать концессионным соглашением. Отмечу, что администрация Рязани на 2021 год подала заявку в ФАС России на утверждение прироста уровня тарифа как раз на 4%. То есть, мы отталкиваемся в нашем предложении от существующих утвержденных регулятором тарифных смет. Исходя из этого мы сформировали инвестиционную программу на 49 лет, которая предполагает инвестиции на весь период концессии в размере более 49 млрд рублей в ценах соответствующих периодов. В ценах текущего года это чуть более 12 млрд рублей.

По словам Антона Михалькова, компания готова профинансировать плановые убытки рязанского «Водоканала» в первые два года деятельности. Это порядка 300 млн рублей.

— Согласно данным, которые опубликованы на сайте ФАС России, МУП «Водоканал Рязани» продемонстрировало убыток за 2019 год – более 200 млн рублей. Мы сознательно принимаем соответствующие риски, — заявил Михальков. — Считаем, что за счет собственной операционной эффективности сможем наверстать отставание расходов от фактических доходов, сократить расходную составляющую и не просто вписаться в существующие тарифные ограничения, но и успешно выполнять задачи инвестиционного характера. Как только концессионное соглашение будет заключено, то деньги на модернизацию предприятия поступят сразу же, в течение года. Мы думаем, что заметные изменения будут видны уже на горизонте двух-трех лет работы.

Результаты хорошие, но проблем много

В свою очередь операционный директор ГК «Росводоканал» Андрей Броцман конкретизировал, что будет сделано потенциальным концессионером после заключения соглашения.

— У рязанского «Водоканала» есть хорошие результаты, но хочется отметить, что мы рассматриваем более системный подход, который направлен на опережающий рост и развитие, — отметил Броцман. — Мы анализируем и видим, что есть определенный недостаток при реализации запланированных мероприятий – их внесли в план, но не внедрили. Фактически показатели надежности не соответствуют с плановыми и занижены, на наш взгляд. Со своей стороны мы все-таки видим, что необходимо сконцентрироваться на тех проблемах, которые сегодня есть. Это реконструкция водопроводных очистных сооружений, замена запорной арматуры и реконструкция сетей, включая гидранты. Потому что это также вопрос безопасности города и населения. Износ сетей водоснабжения и водоотведения в Рязани составляет более 70%. При этом часть сетей выполнена еще в асбесте и чугуне.

Кроме того, по словам Андрея Броцмана, основной вопрос, который требует внимания, это внедрение гидравлической модели, которая позволит посмотреть, как это повлияет на развитие города в целом. Немаловажный вопрос и по канализационным сетям, эффективность которых сегодня настолько маленькая, что создает большие риски, потому что большинство насосов не защищены от влаги.

ГК «Росводоканал» реконструирует водопроводные очистные сооружения в Рязани и заменит запорные арматуры. Фото: ГК «Росводоканал».

— При условии слабой надежности арматуры есть вероятность подтопления канализационных сетей, что в свою очередь повлечет чрезвычайные ситуации, так как город будет фактически парализован из-за того, что канализационные сети не смогут откачивать стоки, — заключил Броцман.

Все активы останутся в собственности у города

Генеральный директор Антон Михальков также отметил, что есть высокий интерес со стороны Внешэкономбанка участвовать в инвестиционном проекте в Рязани, и в случае, если все будет реализовано, то партнерство Внешэкономбанка и ГК «Росводоканал» будет дополнительным гарантом для администрации города и рязанцев.

— Это обеспечит для потребителей устойчивую, прогнозируемую, адресную, с конкретными мероприятиями инвестиционную программу на 15 лет, — сказал генеральный директор. — Концессия является самым прогрессивным и надежным базисом для государственно-частного партнерства. Она четко и надежно определяет права и обязанности сторон, гарантирует взаимное выполнение, и в результате инвестиционной деятельности создается и развивается инфраструктура: строятся новые объекты, реконструируются существующие. В конечном итоге все созданные активы остаются в собственности муниципалитета, никаких отчуждений имущества в результате концессии не происходит.

Кроме того, Михальков заверил, что ГК «Росоводоканал» будет ежегодно отчитываться перед администрацией города и депутатами Рязанской городской Думы о выполнении инвестиционных мероприятий.

— Мы всегда за максимальную прозрачность нашей деятельности, — подчеркнул Антон Михальков.

КОНКРЕТНО

Согласно инвестиционной программе концессионера на 2021-2025 годы, на реконструкцию и модернизацию внутриквартальных сетей водоотведения будет направлено:

- Железнодорожного РЭУ — 18 765,9 тыс. рублей;

- Советского РЭУ — 19 808,4 тыс. рублей;

- Октябрьского РЭУ — 20 850,9 тыс. рублей;

- Московского РЭУ — 18 765,9 тыс. рублей.

Кроме того, будут спроектированы и построены канализационные коллекторы от улицы Великанова до Народного бульвара, от Народного бульвара до улицы Мервинской, от артезианской скважины на улице Коммунальной до улицы Владимирской в поселке Солотча.

Полностью познакомиться с инвестиционной программой концессионера на 2021-2025 года

P.S. Предложение по концессии носит предварительный характер и разработано на основе предоставленных администрацией Рязани данных.

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