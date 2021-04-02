Рязанский «Водоканал» ждет апокалипсис, который давно уже наступил

Износ сетей водоснабжения и водоотведения в Рязани составляет более 70%. Фото: Олег УКЛАДОВ

1 апреля на очередном заседании в Арбитражном суде Рязанской области по делу о концессии «Водоканала» стороны вновь привели доводы, аргументируя свою позицию: администрация города – за отказ в заключении концессионного соглашения, ООО «РВК-центр» (ГК «Росводоканал», «Альфа-Групп») – не согласно с этим отказом и за заключение соглашения на иных условиях.

Немотивированные отказы

— На прошлом заседании представитель администрации подробно пояснил, почему он полагает, что создание объекта [концессионного соглашения] не требуется. Даже врезались в память слова: «вода в кране есть, значит создавать ничего не надо» или «те две трубы, которые концессионер предложил создать, нам не нужны», — говорит представитель ООО «РВК-центр» Юрий Казачков. — Несмотря на то, что эти доводы не правовые, хотя бы потому, что и на две трубы заключают концессионное соглашение, полагаю необходимым их опровергнуть со ссылкой на материалы дела. В проекте представленного нами в материалы дела концессионного соглашения с точностью до запятой прописано о том, какой объем инвестиций, на какую сумму, и на какие объекты мы готовы потратить.

Казачков сослался на положения концессионного соглашения, где указана общая сумма, которую концессионер готов был проинвестировать. В части водоснабжения это 7 млрд 335 млн рублей инвестиций, по которым в проекте соглашения на 24 страницах перечислены мероприятия по созданию новых объектов: это проектирование и строительство водоводов, водопроводных сетей, станций по обезжелезиванию и другие

— В части водоотведения концессионер готов был инвестировать 5 млрд 335 млн рублей, в том числе на работы по строительству канализационных коллекторов и сетей водоотведения. Причем концессионер обосновывает, почему тот или иной объект нужно возводить. Зачастую, это существенное превышение нормативных сроков пользования, — продолжает представитель истца и поясняет, что компания [ООО «РВК-центр»]. Изложенные факты подтверждают, что объект концессионного соглашения требует строительства и модернизации, а отказ по данному основанию не обоснован.

«Сроки не устраивают»

Несмотря на пояснения истца о сроках, стоимости и других разночтениях, заместитель главного инженера МП «Водоканал города Рязани» Андрей Грошев все равно затронул эту тему, сдобрив речь сюжетами апокалипсических перспектив.

— Реализация всех мероприятий, которые предлагает концессионер, относится к 2040-2050-2060 годам. О чем это говорит? Реализация мероприятий в эти годы приведет к тому, что эксплуатация наших сетей превысит нормативный срок в 1,5-2 раза, — уверяет заместитель главного инженера, начальник производственно-технического отдела. — Это может привести к возникновению аварийных ситуаций и полному разрушению трубопровода. Поэтому наша основная задача, это предотвратить. Все наши мероприятия, которые предусматриваются схемой водоснабжения и водоотведения (далее - ВиВ), они направлены на безаварийную работу и бесперебойное водоснабжение.

В качестве примера Грошев назвал реконструкцию коллектора по проезду Шабулина, которая у концессионера запланирована на 2044-2045 год.

— Сам коллектор из железобетона, срок службы которого 40 лет. В эксплуатацию его ввели в 1969 году. То есть, уже сегодня у него закончился нормативный срок службы, и наше предприятие часть работ уже выполняет. Окончание работ запланировано на 2025 год, — продолжает представитель МП «Водоканал». — Аварийные ситуации на таких объектах могут привести даже к экологической катастрофе. Поэтому те сроки, которые указывает концессионер по 103 мероприятиям, все уходят за сверхнормативные сроки.

Системы водоснабжения Рязани требуют скорейшей модернизации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Мы не вторгаемся в Рязанскую область»

Возражая на доводы МП «Водоканал города Рязани», представитель РВК-Центр подчеркнул, что администрация и предприятие не обосновано преподносят ситуацию, как желанию концессионера вторгнуться в Рязанскую область и по своему усмотрению перекроить схему водоснабжения и водоотведения. РВК-Центр лишь представили свое экспертное мнение о мероприятиях по развитию централизованной системы, которое где-то совпало с мнением администрации, где-то были выявлены расхождения. Но эти разногласия должны были быть разрешены путем переговоров, а концессионное соглашение могло быть заключено на иных условиях.

— Нет такого основания для отказа в заключении концессионного соглашения, как несогласие со сроками реконструкции объекта ВиВ, — в очередной раз повторил представитель истца. — В данном случае администрация и должна была сказать, мы готовы заключить концессионное соглашение на иных условиях, указать, какие объекты и в какие сроки должны быть сделаны, реконструированы и так далее. И если потенциальный концессионер на такие условия не согласился, вот тогда бы отказ от заключения соглашения был бы обоснован.

Юрий Казачков обратил внимание участников процесса на то, что РВК-Центр не заявляет в суде требований о заключении концессионного соглашения, а говорит, что есть правовой акт от администрации и он должен отвечать требованиям закона.

— Но оспариваемый акт требованиям закона не отвечает, потому что все основания для отказа немотивированны, а те формулировки, которые мы услышали в суде как мотив для отказа - необоснованны. Поэтому при тех разночтениях, которые выявила администрация в составе имущества, мероприятиях по реконструкции или создания, нужно было принимать предусмотренное законом решение о заключении концессионного соглашения на иных условиях. И уже потом стороны могли бы утрясти все разногласия по срокам, стоимости и т.д.

К слову, суд принял решение, что в качестве третьего лица на следующем заседании выступят представители правительства Рязанской области. Возможно, они пояснят, почему на этапе подготовки инициативы уполномоченные сотрудники городской власти не представили в полном объеме запрашиваемую потенциальным концессионером информацию для подготовки предложения, включая приоритетность мероприятий и сроки их реализации. Возможно областная власть расскажет, почему существующее муниципальное предприятия, зная о критическом износе труб, предпочитает рассуждать об этом в суде вместо того, чтобы представить жителям Рязани свою инвестиционную программу, сроки ее исполнения и источник финансирования этих работ.

История с концессионной инициативой высветила ряд ключевых проблем в работе городского водоканала, одна из которых – отсутствие прозрачной и объективной информации о состоянии водопроводно-канализационного хозяйства города, перспектив по улучшению ситуации и перечня конкретных мероприятий со сроками. И, если в случае концессионного договора, эта информация по закону должна быть доступной для каждого, то в текущей повестке мы с вами, уважаемые жители, можем черпать такое знание, похоже, только из зала суда.

КСТАТИ

Апокалипсическая картина с будущими авариями на водопроводе и экологическими катастрофами, которую обрисовал в суде сотрудник «Водоканала», вырисовывается уже давно. И без какого-либо участия концессионера... Ведь только износ сетей водоснабжения и водоотведения в Рязани на сегодняшний день, относящихся к ведению МП, составляет более 70%. При этом часть сетей выполнена еще в асбесте и чугуне.

А эффективность канализационных сетей настолько маленькая, что создает большие риски, так как большинство насосов не защищены от влаги. А при условии слабой надежности арматуры есть вероятность подтопления канализационных сетей, что в свою очередь повлечет чрезвычайные ситуации - город будет фактически парализован из-за того, что канализационные сети не смогут откачивать стоки.