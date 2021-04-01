К суду по концессии «Водоканала» привлекут правительство Рязанской области

1 апреля на очередном заседании в Арбитражном суде по делу о концессии рязанского «Водоканала» администрация города ходатайствовала о привлечении к процессу в качестве третьего лица правительство Рязанской области.

— У нас еще одной стороной концессионного соглашения является субъект Российской Федерации. Концессионным соглашением предусмотрен ряд прав и обязанностей данной стороны, в том числе финансовых. В связи с чем ходатайствуем о привлечении правительства Рязанской области, — сказала представитель мэрии.

Сторона истца - ООО «РВК-центр» (ГК «Росводоканал», «Альфа-Групп») - не возражала против ходатайства, оставив все на усмотрение суда, «если это поможет раскрыть истину».

Следующее заседание состоится 5 мая.

Подробнее о прошедшем судебном заседании в ближайшее время.

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