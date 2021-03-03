Мэрии Рязани было неинтересно отдавать «Водоканал» в концессию

В первые пять лет инвестор планировал вложить в развитие рязанского «Водоканала» более 440 млн рублей. Фото: ГК «Росводоканал».

1 марта в Арбитражном суде Рязанской области состоялось очередное заседание по иску ООО «РВК-центр» (ГК «Росводоканал», «Альфа-Групп») к администрации Рязани. По мнению «РВК-центра», власти города незаконно отказали в концессии МП «Водоканал».

— Если все обобщить, то все возражения администрации Рязани основаны либо на неправильном толковании норм ФЗ «О концессионных соглашениях», либо в них приведены факты, не соответствующие действительности, — отметил в суде представитель истца Юрий Казачков. — В законе предусмотрены всего три варианта при рассмотрении проекта концессионного соглашения: решение о возможности заключения, решение о невозможности соглашения и решение о возможности соглашения на иных условиях. Ответчик решил выбрать второй пункт, хотя анализ оснований для отказа в заключении КС свидетельствует о том, что должно было быть принято решение о заключении КС на иных условиях.

Как указал в суде представитель ООО «РВК-центр», власти города сообщили, что соглашение не подлежало заключению, потому что не требуется создание объекта концессионного соглашения. Якобы уже имеются централизованные системы водоснабжения и водоотведения, указывается протяженность сетей и прибыль предприятия.

— Но здесь явное противоречие, — считает Казачков. — Сначала администрация говорит, что у них нет прав на владение объектом, а потом заявляет, что и объект есть, и права на него - и ничего создавать не требуется. Но речь не идет о создании объекта, а о вложении инвестиций в модернизацию системы, реконструкции и так далее.

Вода есть – проблем нет?

К слову, на запрос нашего издания администрация города ранее сообщила, какие инвестиции они потратили на развитие «Водоканала» в 2020 году, и сколько потратят в 2021 году. Например, на обновление инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в 2020 году потратили 85 млн собственных средств, а 67,5 млн – это средства городского и областного бюджетов. Деньги пошли на операционную деятельность, модернизацию уже существующих объектов и на создание новых.

— В этой связи совсем не понятен отказ администрации в создании новых объектов. Важный момент, если администрация модернизирует сети в том числе за счет бюджета, то концессионер делает это за свой счет, — подчеркнул представитель истца.

Юрий Хряпин, который представлял в суде интересы администрации Рязани, на уточняющий вопрос судьи о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях, прямо сказал, что это им [администрации] было «неинтересно».

— У нас есть право, либо заключать на иных условиях, либо нет. В данном случае нам создавать объект концессии не требовалась. Соответственно и заключать это соглашение на иных условия, тоже не требовалась. Например, если бы город стремился отдать свою систему водоснабжения и водоотведения в концессию и искал бы какого-нибудь инвестора, а нам бы в проекте что-то не понравилось, вот тогда бы мы сели за переговоры и обсудили иные условия. Но объект создан, он функционирует - холодная и горячая вода у всех из кранов течет. Но если бы он пришел в какой-то поселок в составе города и сказал, что у вас нет тут центральной системы водоснабжения, ну да, тогда бы, наверное, рассматривали... А так, в таком виде, нам вообще было неинтересно это рассматривать.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина посетила пункты водозабора и станцию очистки воды МП «Водоканал» после скандала с водой, источающей неприятный запах.

Инвестор делает то, чего не делает администрация

Услышав такую тираду, представитель истца вновь напомнил, что если в заключении соглашения отказано, то нужно мотивировать так, как того требует закон, но это не было сделано.

— Из всего долгого выступления представителя администрации я услышал ключевую фразу «неинтересно». В законе черным по белому указано: заключаем, не заключаем и заключаем на иных условиях. Если не заключаем, то тогда причину отказа. В законе есть причины отказа, но вот слов «неинтересно», «не хотим» и так далее - там нет. Мы много раз слышали, как правительство России, президент говорят о концессии - это должно работать, это хороший инструмент. Мы приходим, а администрация: «Да нам неинтересно, да вы две трубы всего построите». Послушайте, ну какие две трубы, мы принесли проект на 800 листах, в котором, в том числе, подробно описаны мероприятия по модернизации и реконструкции всей централизованной системы водоснабжения и водоотведения.

Планы потенциального инвестора

Здесь нужно конкретизировать. Когда в августе 2020 года ГК «Росводоканал» предложила заключить концессионное соглашение сроком на 49 лет, с первым сроком долгосрочного регулирования – 15 лет, властям предоставили объемный проект концессии. Разрабатывали его на основе предоставленных администрацией Рязани данных. Исходя из этой информации и была сформирована инвестиционная программа на 49 лет с инвестициями на весь период концессии в размере более 49 млрд рублей в ценах соответствующих периодов.

Потенциальный концессионер готов был взяться за реконструкцию водопроводных очистных сооружений, замену запорной арматуры и реконструкцию сетей, включая гидранты. Потому что это вопрос безопасности города и населения. Износ сетей водоснабжения и водоотведения в Рязани превышает 70%. При этом, часть сетей советского периода - еще из асбеста и чугуна.

ГК «Росводоканал» давно и успешно работает в семи регионах России.

Кроме того, планировалось внедрить гидравлическую модель, которая позволит посмотреть, как это повлияет на развитие города в целом. Немаловажный вопрос и по канализационным сетям, эффективность которых сегодня настолько незначительная, что создает большие риски, так как большинство насосов элементарно не защищены от влаги.

Согласно инвестиционной программе концессионера на 2021-2025 годы, на реконструкцию и модернизацию внутриквартальных сетей водоотведения будет направлено:

- Железнодорожного РЭУ — 18 765,9 тыс. рублей;

- Советского РЭУ — 19 808,4 тыс. рублей;

- Октябрьского РЭУ — 20 850,9 тыс. рублей;

- Московского РЭУ — 18 765,9 тыс. рублей.

Кроме того, будут спроектированы и построены канализационные коллекторы от улицы Великанова до Народного бульвара, от Народного бульвара до улицы Мервинской, от артезианской скважины на улице Коммунальной до улицы Владимирской в поселке Солотча. Подробнее с инвестиционной программой можно познакомиться по ссылке.

Всего потенциальный инвестор уже в первые пять лет планировал вложить более 440 млн рублей, при этом финансовое участие города не предусмотрено, это отчетливо сформулировано в п.12.18 представленного концессионером документа.

Подтверждает «Росводоканал» и свои обязательства по сдерживанию роста тарифа на весь период концессии, что, конечно, в современной экономической реальности является уникальным предложением. Напомним, что еще в августе генеральный директор «Росводоканала» Антон Михальков уточнил на встрече с журналистами города, что изменение тарифа на весь 49-летний срок концессии будет происходить с учетом принятых данных Минэкономразвития по прогнозным показателям инфляции, что в среднем составляет не более 4-5% в год.

Похоже, у инвестора не оказалось другого способа рассказать о своих предложениях жителям города. Любые попытки получить обратную связь от администрации оказались тщетными. Похоже, что к хоть какому-то диалогу команда городских управленцев готова только в суде. Потенциальных инвесторов такое отношение должно насторожить, а жителей - заставить задуматься о перспективах развития города в ближайшие годы. Очевидно, что скоро Рязань перестанет быть привлекательной территорией для вложений и развития.

НАША СПРАВКА

Группа компаний «Росводоканал» – крупнейший в Российской Федерации частный оператор централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Под управлением ГК «Росводоканал» работают семь региональных водоканалов России, обслуживающих свыше 5,7 млн жителей в крупных административных и промышленных центрах: Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге и Тюмени. Группа компаний «Росводоканал» эксплуатирует 16,8 тысяч км сетей водоснабжения и водоотведения. Предприятия ежегодно подают в сеть 550 млн кубометров воды и принимают на очистку 520 млн кубометров стоков.

Кроме того, ГК «Росводоканал» и государственная корпорация развития ВЭБ.РФ для реализации проектов в сфере водоснабжения, водоотведения и модернизации коммунальной инфраструктуры российских регионов создали совместное предприятие.

Доля ВЭБ.РФ в проекте составит 25%. Стратегическая задача СП – достичь в российском сегменте водоснабжения и водоотведения доли не менее 20%.