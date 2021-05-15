Развить и уничтожить: Цветной бульвар ждет масштабная застройка

Рязань, май 2011 года. Начало уничтожения исторического облика Цветного бульвара. Слева виднеется дом Банковского, справа - некогда жилой дом. Через несколько дней его снесут. Сейчас там автостоянка.

В последние годы суета вокруг Цветного бульвара, да и всей территории Троицкой слободы, возникает исключительно в контексте застройки. Ну вот остро необходимо властям впихнуть туда еще пару тройку высотных домов и обозвать все «развитием застроенных территорий». Лишь однажды, в 2016 году, мэрия планировала устроить в районе площади Победы, улицы Вокзальной и Первомайского проспекта пешеходную зону с фонтаном, деревьями, скамеечками и прочими благами благоустройства. Заявили об этой идее громко, а потом по-тихому от нее отказались.

Возвести и передать

1 апреля состоялись публичные слушания, на которых обсудили застройку в границах Цветного бульвара, Малого шоссе и Кооперативного переулка, где собираются «в едином архитектурном стиле» возвести четыре высотки – в 9 и 10 этажей.

Если коротко, жители аварийных домов, расположенных на Цветном бульваре, были двумя руками за расселение, снос и возведение многоэтажек. По большому счету, их вообще мало волновало, что произойдет с Троицкой слободой. Жители многоэтажек по улице Вокзальной и Первомайскому проспекту будущему соседству не рады абсолютно. Их понять можно, в перспективе на этом пятаке в центре Рязани возможны транспортные проблемы, изрядная перегрузка школ, детских садов и поликлиник. От уютной и местами зеленой территории после такого «развития» не останется и следа.

Дом №32 по Цветному бульвару. Хозяева поддерживают его, берегут, и считают, что он переживет еще все многоэтажки вокруг.

И вот тут интересный момент. Между администрацией Рязани и ООО «Цветной бульвар» (будущий застройщик – Ред.) заключены два договора о развитии застроенных территорий. Первый – от 2012 года – касается границ Малого шоссе, Кооперативного переулка и Цветного бульвара. Второй – от 2015 года – только Цветного бульвара. Оба договора действуют до 2024 года. Как заверили «КП-Рязань» в администрации города, в соответствии с условиями договоров, обязательством застройщика является строительство и (или) реконструкция объектов социального назначения и инженерной инфраструктуры. С последующей безвозмездной передачей городу.

– ООО «Цветной бульвар» в рамках проектов планировки территорий должно обеспечить количество мест в объектах социального назначения, – подчеркнули в мэрии. – Также для обеспечения доступности дошкольного образования в 2021 году запланировано строительство пристройки на 80 мест к детсаду №10 по адресу: улица МОГЭС, 11. В перспективе планируется строительство школы на улице Дзержинского, на месте бывшего троллейбусного депо.

Кооперативный переулок в Рязани. 2006 год. Дом еще жилой, с виду довольно крепкий.

Детсад и школа? За территорией

В общем, от администрации Рязани только «запланировано» и «планируется» – сплошные перспективы, а застройщик якобы должен что-то из социальных объектов все-таки построить. Или реконструировать.

Сам застройщик, похоже, с возведением социальных объектов не согласен. Об этом можно судить исходя из заключения о результатах публичных слушаний по «Проекту планировки территории в границах Малого шоссе, Кооперативного переулка и Цветного бульвара». Там четко указано, что «согласно условиям договора, объекты социальной сферы не подлежат возведению застройщиком. Потребность в местах в детских садах, школах и поликлиниках обеспечивается за границами территории, подлежащей развитию». Пока лишь отчетливо проясняется одно – перед каждым учебным годом директоры школ №39 и 13 будут балансировать между желанием взять к себе всех «местных» детей и не нарушить нормы Роспотребнадзора. Впрочем, для них это не в новинку, последние годы они только этим и занимаются. Еще несколько высотных домов с тысячей новоселов только добавят драйва руководителям школ.

Жители дома №64 кор.2 по Первомайскому проспекту (справа) не хотят, чтобы напротив их окон возвышались очередные многоэтажки, но тоже приложили руки к уничтожению Цветного бульвара, огородив часть территории клеткой-забором.

К слову, еще в 2011 мэрия выпустила постановление об Утверждении расчетных показателей обеспечения объектами коммунально-бытового назначения в границах Малого шоссе, Кооперативного переулка, Цветного бульвара и улицы Вокзальной. Еще тогда чиновники указали, что потребность в местах в детсадах необходимо обеспечить за пределами территории, подлежащей развитию, (60 мест на 1 тысячу жителей). Места в школах - за пределами территории и в школе №39 (из расчета 89 мест на 1 тысячу жителей). А также поликлиники, бани, почтовые отделения, точки общепита и прочее - все за пределами. Исключение составили лишь для гаражей и стоянок. Их-то нужно на самой территории, преимущественно под землей.

26 апреля глава администрации Рязани Елена Сорокина подписала постановление об утверждении одного из проектов планировки территории в границах Цветного бульвара. Речь идет о территории площадью 0,34 га, на которой расположены дома №28, №32 и сооружение №28а (что-то вроде коллектора. Местные дети использовали его зимой под горку – Ред.). Что касается проекта территории площадью 0,39 га, где расположены расселенные дома №28 и №30, а также строящийся №22, то его отправили на доработку.

Уничтожение бульвара

За всеми событиями с будущей застройкой, проектами и грядущими социальными проблемами, все - и местные жители тоже! - забыли об исторической составляющей Цветного бульвара (до 1935 года – улица Арефьевская). Чиновники - ни городские, ни областные - не сделали ничего, чтобы сохранить в центре Рязани старинный архитектурный ансамбль.

В центре Рязани могла быть небольшая зеленая улочка с архитектурным ансамблем XIX-начала ХХ века. Чиновники города и области считают иначе.

– Проектом зон охраны памятников истории и культуры Рязани, утвержденным в 1986 году, какие-либо меры по сохранению Цветного бульвара, за исключением дома №6, не предусмотрены, – заявил «КП-Рязань» начальник инспекции ОКН по Рязанской области Денис Зайцев.

По мнению краеведа и руководителя проекта «Рязань, которую мы потеряли» Александра Дударева, еще лет десять назад можно было бы сохранить всю атмосферу Троицкой слободы.

– Про зоны охраны и все остальное даже комментировать не хочется. Если у властей региона и города нет желания в сохранении культурного наследия и своей идентичности, то будут придумываться десятки отговорок и поводов ничего не делать, – говорит градозащитник. – Власти Томска уже более 10 лет используют целевую программу по сохранению деревянной архитектуры. И инициатором была администрация города. Остатки Цветного бульвара нужно спасать и сохранять обязательно. И срочно нужно восстанавливать дом Банковского. Значит, на копию снесенной исторической ограды в Наташином парке деньги есть, а на реставрацию дома – нет.

На месте снесенного дома по Цветному бульвару сейчас стоит бизнес-центр.

Дом Банковского – еще одна боль рязанских краеведов. Некогда самое красивое деревянное здание, 1858 года постройки, рушится буквально прямо сейчас. Власти разводят руками, мол, сделать ничего не можем – да, памятник, да, под охраной, но…

– Собственниками дома являются физические лица и администрация Рязани. Однако, по имеющейся информации, материальное положение физических лиц не позволяет разработать проектную документацию и провести на ее основании работы по сохранению дома Банковского, – развел руками Зайцев, отвечая на вопрос, почему за столько лет памятник деревянного зодчества хотя бы не законсервировали.

Когда строили бизнес-центр «Русич» археологические изыскания не проводились. В 2011 году такое было возможно, застройщики этим пользовались.

В общем, никакой особой заинтересованности власти к Троицкой слободе как к историко-культурному наследию, пока не проявляют. И здесь отдельно нужно отметить региональный минкульт, который не стал отвечать на наш запрос, сославшись на то, что Цветной бульвар – территория города. Хорошо, тогда мы просто напомним «культурным чиновникам» слова Николая Любимова: «Нам нельзя делить город и область – нужно идти вперед вместе».

КОММЕНТАРИЙ АРХЕОЛОГА

Директор НПЦ «Рязанская археологическая экспедиция» Василий Конов:

- Эта территория очень интересна для археологического изучения. Посудите сами: это - место расположения одной из древнейших дорог, которая связывала наш город с Коломной и Москвой. Кстати говоря, дорога на месте современного Московского шоссе появилась только в 1830-х годах. Именно на старом тракте, в 1 версте от границы Рязани (по состоянию наконец XVIII века) располагался древний монастырь - Свято-Троицкая Усть-Павловская обитель.

Нет сомнений, что в эпоху Средневековья монастырь одновременно являлся крепостью на важнейшем въезде в город. Уже на архивной карте XVIII века мы видим ряды домов, выстроенных здесь, на территории современной Троицкой слободы, между городом и монастырем. Располагались они по обе стороны тракта, обозначенного на карте «Дорога въ Москву». Но когда началось хозяйственное освоение и заселение этой местности – нет точных данных, письменные источники до нашего времени не сохранились. Для понимания самых старых периодов истории эффективными будут методы археологии, анализа древнего рельефа (палеорельефа).

1794 год. План Рязани из Атласа М.С. Тулаева.

Последующее развитие этой территории хорошо видно на архивных картах: в 1860 г. в 1871 и 1909 годах наблюдаем развитие застройки вдоль нового Московского шоссе. До нашего времени сохранились целые дома этой исторической застройки Троицкой слободы. Их можно рассматривать, как подлинники местного исторического зодчества. Считаю важным сказать, что именно археологические исследования могут дать большой и богатый материал для изучения Троицкой слободы, каждого периода ее истории, истории ее жителей. В культурном слое до сих пор сохраняются остатки деревянных домов, конструкций и сооружений, предметы быта и ремесла XVIII-XIX веков, а, может, еще более древнего времени.

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