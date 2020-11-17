В доме Банковского на Цветном бульваре обрушилась часть крыши

Дом Банковского уничтожается, а власти ничего не предпринимают.

В доме Банковского на Цветном бульваре в Рязани обрушилась часть крыши. Об этом сообщается Instagram-аккаунте dom_bankovskogo_rzn.

Судя по фотографии, обрушение кровли произошло еще летом, но снимок выложили только сейчас.

На доме Банковского в Рязани обрушилась крыша Фото:

Напомним, дом архитектора Банковского, некогда считавшийся самым красивым деревянным домом Рязани, является объектом культурного наследия регионального значения. Однако областные власти до сих пор не проявили никакой видимой инициативы для сохранения памятника деревянного зодчества.

А месяц назад, 11 октября, дом Банковского в очередной раз загорелся (читать подробнее).

Дом Банковского уничтожается, а власти ничего не предпринимают.

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