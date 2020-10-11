В Рязани вновь загорелся объект культурного наследия - дом Банковского.

Днем 11 октября в центре Рязани загорелся памятник деревянной архитектуры, объект культурного наследия – дом Банковского, расположенный по Цветному бульвару, 6.

На место происшествия выехали несколько пожарных машин, и в течение нескольких минут возгорание ликвидировали.

Как сообщил «Комсомолке» сотрудник электросетей, дом уже года четыре как обесточен, поэтому более вероятные причины – неосторожное обращение с огнем и поджог. В пользу первой версии говорит факт, что у дома любят собираться подростки и маргиналы.

В настоящее время точную причину пожара устанавливают специалисты МЧС.

Напомним, дом Банковского горит уже не первый раз. В феврале 2012 года пожару присвоили вторую степень сложности. Причиной возгорания стала неосторожность при курении в постели. Погиб один человек. Тогда рязанские чиновники пообещали дом восстановить, но слово не сдержали (читать подробнее).

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