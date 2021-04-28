Сорокина утвердила проект застройки Цветного бульвара.

Проект планировки территории в границах Цветного бульвара утвержден. Соответствующее постановление 26 апреля подписала глава администрации Рязани Елена Сорокина.

Другими словами, мэрия не приняла во внимание пожелания жителей близлежащих домов, которые предложили организовать на рассматриваемой территории зеленую зону, так как еще две-три многоэтажки нарушат «комфорт уже существующих жилых домов». Кроме того, данный проект усугубит дорожно-транспортную ситуацию, а на школы, поликлиники ляжет дополнительная нагрузка (читать подробнее).

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