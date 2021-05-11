Записка, перчатка и бокал: какие вещи Есенина берегут музейщики и народный артист

Сергей Никоненко. Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

СБЕРЕЧЬ И СОХРАНИТЬ!

Всем хорошо известно, что в селе Константиново с 60-х годов прошлого века работает Государственный музей-заповедник Сергея Есенина, который активно занимается вопросом сохранения наследия поэта.

В беседе с «Комсомолкой» директор музея-заповедника Борис Иогансон рассказал о том, что за более чем полвека сформировалось уникальное фондовое собрание из более чем 30 тысяч экспонатов, среди которых есть настоящие раритеты. Это 375 предметов.

– За последние годы музейные фонды пополнились несколькими коллекциями. Мы получили в дар богатейшие есенинские архивы – собрания ученых с мировым именем – Юрия Прокушева и Гордона Маквея. Из последних ярких приобретений выделяется фотоархив семьи Лидии Кашиной, который помог в восстановлении помещичьей усадьбы, – поделился Борис Игоревич.

Фонды музея-заповедника совсем недавно пополнились есенинским автографом, а именно его запиской, адресованной и отправленной из Царского Села в Константиново его первой любви Анне Сардановской.

– Для нас важен каждый экспонат, так или иначе связанный с Есениным, ведь задача Государственного музея-заповедника – многогранное, разностороннее изучение жизненной и творческой биографии поэта. Мы всегда рады новым поступлениям, обогащающим фондовые коллекции, и с нетерпением ждем их, – говорит Иогансон.

Напомним, что упомянутая выше записка 24 марта текущего года была выставлена на торги столичного аукционного дома «Литфонд». Раритет купил за 280 000 рублей некий меценат, пожелавший сохранить свое инкогнито. В этой связи следует особо отметить, что в последнее время собственноручные записки, наброски и черновики поэта, почтовые карточки и даже счета из питейных заведений, подписанные Сергеем Есениным, пользуются повышенным спросом на аукционах.

– Популяризацией есенинского наследия занимаются есенинские и другие литературные музеи, школы, библиотеки, многочисленные поклонники есенинского таланта, – отметил в интервью «Комсомолке» ученый секретарь есенинской группы Института мировой литературы имени Алексея Горького (ИМЛИ) РАН Максим Скороходов. – Подлинные автографы, фотографии поэта, принадлежавшие ему предметы, должны экспонироваться в музеях. Большинство людей, многие десятилетия на свои деньги собиравших связанные с Есениным предметы, создавали на их основе общественные музеи, в которые приглашали посетителей, причем часто не брали никакой платы за свои экскурсии.

Отметим, что нередко коллекции таких частных музеев ни в чем не уступают по качественному содержанию государственным. Усилиями их владельцев и меценатов коллекции пополняются истинными жемчужинами.

Таких людей Максим Владимирович называет настоящими подвижниками, потому что они занимались и занимаются просветительством. В их числе ученый секретарь есенинской группы ИМЛИ РАН назвал и народного артиста России Сергея Никоненко. Немногие знают, что он создал Есенинский культурный центр в Москве и поддерживает теснейшие связи с Государственным музеем-заповедником Сергея Есенина в Константинове.

«Где ты, где ты, отчий дом, гревший спину под бугром?» – из стихотворения Сергея Есенина.

ДОМ СВЯЗАЛ СУДЬБЫ ДВУХ СЕРГЕЕВ

Мама назвала сына в честь любимого поэта, и уже одно это, можно сказать, предопределило судьбу народного артиста России Сергея Никоненко. В Москве, на углу Сивцева Вражка и Денежного переулка стоит чудом сохранившийся до нашего времени удивительный дом, который сквозь время соединил судьбы двух Сергеев – рязанского поэта, «певца страны березового ситца» Есенина и коренного москвича Никоненко.

И между прочим, месторасположение дома связывает в один узел судьбы сразу нескольких знаменитостей. Это становится понятно, едва входишь во двор: вот дом, в котором останавливался Александр Блок, приезжая в Москву, а там дома с квартирами Мариэтты Шагинян и Булата Окуджавы, тут же дом, где родился и вырос Андрей Белый, а совсем недалеко – дом Пушкина – Арбат, 53.

Фантастика, но в один двор выходят окна домов четырех поэтов, в одном из которых Сергей Петрович организовал свой Есенинский культурный центр.

Идея создания музея поэта появилась в ту пору, когда он снимался в главной роли в фильме Геннадия Шпаликова и Сергея Урусевского «Пой песню, поэт».

– Долго не мог найти адрес дома, связанного с жизнью поэта в Москве. Я знал, что это где-то в районе арбатских переулков. Перерыл в местных ЖЭКах груды старых домовых книг и нашел-таки – Сивцев Вражек, 44. Ба! Да ведь в этом доме я родился и живу до сих пор – мистика какая-то, – признался «Комсомолке» замечательный актер.

В 1994 году Сергей Никоненко со своей женой Екатериной Ворониной открыл Есенинский культурный центр в той самой квартире №14 того самого дома, где проживала Анна Изряднова – первая московская женщина Сергея Есенина, которую кто-то называет его официальной женой, а кто-то – гражданской.

Между прочим, большую помощь Сергею Петровичу, вложившему в дело создания музея свои личные средства, оказал и ныне покойный бывший мэр Москвы Юрий Лужков.

Экспозиция есенинского музея Сергея Никоненко в квартире первой жены поэта Анны Изрядновой.

ПРЕДМЕТЫ РАССКАЗЫВАЮТ ИСТОРИИ

Больших трудов стоило расселить коммунальную квартиру в старом доме, который находится в запутанной-перепутанной паутине арбатских «кривоколенных» переулков-закоулков. Анна Изряднова занимала только одну комнатенку. Сюда приходил к ней «озорной гуляка». Сейчас тут кровать, стол, диван, ближе к двери – этажерка, комод, шкаф, а посередине – круглый деревянный стул.

– Кровать, конечно, из комиссионного магазина. Но кровать начала века, совершенно уникальная. Вы посмотрите: все эти железочки, цветочки – модерн. Недорогой, конечно, но модерн. Для среднего сословия, – поясняет Сергей Никоненко.

Экспозиция есенинского музея Сергея Никоненко в квартире первой жены поэта Анны Изрядновой.

Рядом примостилась витрина с тремя пожелтевшими от древности бумажками. В графе «Подпись заключенного» мелкими буквами написано: «Сергей Есенин». Его и еще трех поэтов в 1923 году арестовали и обвинили в антисемитизме, но очень скоро, видимо при содействии Троцкого, выпустили.

А вот знаменитый есенинский бокал. «Есенин любил этот бокал и пил всегда из него… Есенин пил из него все эти годы: 21-й, 22-й, 23-й…» – писал Илья Шнейдер, директор школы-студии Айседоры Дункан.

– Я попробовал из него выпить – налитого хватает только на один глоток. Не случайно он полюбил этот бокал, – смеется Сергей Петрович.

На одном из кресел лежит элегантная лакированная трость, легенда о которой гласит: мол, ею огрел по горбу Есенин одного пролетарского писателя, посмевшего заявить однажды в «Стойле Пегаса», что «до 1917 года никакой культуры у нас не было, вся культура начинается с нас».

Показал нам Сергей Петрович и вилку на серебряном подносе с выгравированными надписями «Астория, Санкт–Петербург».

– А «Англетер» был филиалом «Астории»! И посуда там была такая же. И посуда эта могла быть в пятом номере! Я вообще думаю, что эта посуда из пятого номера, – с каким-то вызовом говорит Сергей Никоненко.

В пятом номере «Англетера» утром 28 декабря 1925 года был найден повешенным Сергей Есенин.

Последние приобретения Есенинского центра – шляпа-котелок поэта и белая перчатка. Про нее у хозяина тоже есть целая история: как-то раз поэт в гостях читал стихи и эту перчатку там забыл, а хозяева спрятали ее до следующего его прихода, но он состоялся лишь через несколько месяцев. Пришедший Есенин опять читал стихи. И на словах «В лайковой перчатке смуглая рука» сын хозяев, четырнадцатилетний мальчик, засмеялся. И объяснил свою реакцию по-детски, без затей: «Это потому, что вы забыли у нас перчатку. Иначе было бы «В лайковых перчатках смуглые руки». Есенин улыбнулся и вспомнил, что парную перчатку он, потеряв первую, выкинул. «На память возьми», – сказал поэт и подарил ту, что осталась. Так и создаются частные коллекции.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Директор Государственного музея-заповедника Сергея Есенина в Константинове Борис Иогансон с большой благодарностью говорит о поддержке со стороны известного актера:

– Благодаря организационному таланту Сергея Петровича была восстановлена уникальная колокольня церкви Казанской иконы Божией Матери. Наряду с другими меценатами народный артист внес неоценимый вклад в возвращение колокольного звона на родину Сергея Есенина. Он вкладывает душу в созданный им Есенинский культурный центр, что сразу чувствуют все его посетители. Оказавшись там теперь, сложно представить, что это пространство долгое время было в запустении. Совместные выставочные проекты, творческие вечера, фестивали, концертные программы – это перспективы сотрудничества константиновского музея-заповедника и московского Есенинского культурного центра.

ПОДРОБНОСТИ

Есенинский культурный центр (музей–квартира Анны Изрядновой), созданный Сергеем Никоненко: Москва, ул. Сивцев Вражек, д. 44/28. Тел. 8 (499) 252–83–44.

Негосударственное учреждение культуры «Народный музей С. А. Есенина» Егора Иванова и Владимира Бубнова: Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 112. Тел. 8 (473) 235–59–36.

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