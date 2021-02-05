Малокультурная Рязань: почему регион не выкупил архив Тарковского?

Экспонаты на ретроспективной выставке к 80-летию Андрея Тарковского. Фото: Евгения ГУСЕВА

Каждый регион нашей страны с гордостью хранит память о тех, кто прославил своими делами родную землю. А если какой-нибудь значимый для государства человек имел отношение к нескольким областям, то между ними зачастую идет нешуточная борьба за право именоваться его родиной.

В Рязанской области до последнего времени мало кто знал, что Андрей Тарковский называл своей родиной деревню, расположенную на берегу реки Пары в Путятинском районе. Теперь деревня именуется поселком Мясным. И вот именно об этой точке на карте России Тарковский говорил: «Боже мой, как я был там счастлив!»

Неожиданное открытие

В 1984 году в Италии сняли документальный фильм о работе Андрея Тарковского над «Ностальгией». И в этой ленте звучит признание мастера: «Я чрезвычайно люблю свою деревню, которую называю своей родиной. Я люблю ее даже больше, чем Москву, в которой живу давно...»

Да, с полной уверенностью можно сказать: дом в поселке Мясном стал воистину родным для Андрея Арсеньевича, прожившего до его покупки много лет в толчее и суете купеческой Москвы.

В 1965 году на съемках фильма «Андрей Рублев» судьба свела режиссера с Ларисой Кизиловой, которая была принята на работу его ассистентом. Как известно, впоследствии она стала женой Тарковского. В августе 1966 года супруги поехали на родину Ларисы – в шиловскую деревню Авдотьинка, чтобы «проведать тетю Саню». И навещала пара родственницу не однажды.

В свой очередной приезд, в мае 1968 года, отправились влюбленные в поход по окрестностям Авдотьинки. Гуляя по лесу, городские жители заблудились и неожиданно вышли к незнакомой деревушке. Поднявшись на холм, они увидели дом из темно-красного кирпича, покрытый черепицей. Вид настолько заворожил Андрея и Ларису, что они решили купить его.

В своем дневнике осенью 1976-го Тарковский напишет еще одно признание в любви: «Милая Ларочка! Как благодарен я тебе за этот дом! За понимание того, что нам нужно. Нам покой нужен! И не только покой!»

В последний раз режиссер приезжал в свой деревенский дом 7 и 8 декабря 1981 года, чтобы «слить воду в бане, чтоб не замерзли трубы, которые могли к тому же и разорваться».

Дом Андрея Тарковского в Мясном. Фото: Вадим КОТОВ.

Обещанного три года ждут?

В 2015 году прошел государственную историко-культурную экспертизу проект «Достопримечательное место, связанное с жизнью и творчеством А. А. Тарковского в Рязанской области».

В настоящее время в доме работает частный музей, который курирует Татьяна Найденова, родственница супруги режиссера. По словам сына режиссера Андрея Тарковского-младшего, возглавляющего международный институт имени его отца, в Мясном помимо частного музея все-таки должен быть построен культурный центр. Сейчас он представляет собой «просто какое-то место для хранения архива».

Речь о строительстве центра шла еще в 2017 году. На открытии V Тарковских чтений, Николай Любимов - тогда еще в статусе врио рязанского губернатора, заявил:

— Надеюсь, что по завершении проектных работ мы найдем средства на строительство центра, в том числе обратимся за помощью в федеральный центр, для того чтобы начать реализацию проекта уже в 2018 году.

Как сообщил министр культуры Рязанской области Виталий Попов, сейчас вносятся изменения в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования – Береговское сельское поселение Путятинского района, в части определения контуров границ объекта культурного наследия регионального значения.

Это позволит приступить к разработке проектной документации на строительство культурного центра «Тарковский». В нем, как планируется, разместят выставочные залы и кинозалы, воссоздут московский кабинет режиссера, студию, где он работал. Пока же из массовых мероприятий здесь проводятся ежегодные Тарковские чтения.

Нет специалистов, значит, и архив не нужен?

Учитывая столь масштабные планы рязанских властей, несколько странным выглядит тот факт, что о торгах аукционного дома «Сотбис» в Лондоне, на которые в ноябре 2012 года друг и соавтор кинорежиссера Ольга Суркова выставила архив Андрея Тарковского, в Рязанской области никто не знал. По телефону в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» занимавшая в 2012-м пост главы регионального министерства культуры Галина Соколова призналась:

— Нет, я ничего не слышала об этих торгах, нас никто на них не приглашал, и никто нам об их проведении не сообщал.

Торги продолжались 18 минут. Цена в итоге превысила 1 млн 300 тыс. фунтов стерлингов. По курсу ноября 2012-го это ровно 65 млн рублей.

Экспонаты на ретроспективной выставке к 80-летию Андрея Тарковского. Фото: Евгения ГУСЕВА

За драгоценный лот бились трое - представитель правительства Ивановской области, некий богатый коллекционер и датский режиссер Ларс фон Триер, по словам которого именно увиденные в юности фильмы Тарковского «склонили» его к профессии режиссера. В итоге архив достался Ивановской области.

О спонсорах возвращения на родину уникального архива Андрея Тарковского известно то, что ими стали партнеры традиционного ежегодного Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало».

— После оформления необходимой документации в 2013 году архив передали в дар ГБУ «Музеи города Юрьевца», — сказала по телефону Светлана Гусева, первый замдиректора Департамента культуры и туризма правительства Ивановской области.

Сейчас выкупленный архив используется в различных выставочных проектах учреждений культуры и образования. Об этом сообщила директор Музейно-культурного центра Тарковского в Юрьевце Елена Силкина.

— К собранию документов для изучения не раз обращались студенты и исследователи творчества Тарковского из Германии, Испании и Италии, — отметила Елена Алексеевна.

Но, как мы указали выше, Рязанская область не заявлялась на участие в торгах «Сотбис».

Вот какой ответ мы получили от регионального минкульта:

«Государственные закупки министерство культуры и туризма Рязанской области в 2012 году осуществляло в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Город Юрьевец Ивановской области. Дом, в котором жил Андрей Тарковский. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Требования ФЗ не позволяли и не позволяют осуществлять приобретение имущества в государственную собственность путем участия в аукционных процедурах, не предусмотренных законодательством РФ.

Кроме того, в 2012 году в Рязанской области не существовало музейных и иных учреждений, которые могли бы осуществлять работу с архивами, связанными с именем А.А. Тарковского.

С созданием в регионе «Центра Тарковского», как учреждения, начнется деятельность по формированию соответствующего фонда».

Важный момент, требования закона одинаково распространяются на все субъекты России, однако Ивановская область сумела выкупить архив, не взяв из бюджета ни рубля.

Михаил Мень, возглавлявший регион в 2012 году, считал возвращение архива делом чести. Михаил Александрович обратился не только к ивановским бизнесменам, но и к московским, которые живо откликнулись на призыв. В сборе денег поучаствовал даже глава Союза кинематографистов России Никита Михалков. Сам Мень, кстати, тоже добавил от себя некоторую сумму из гонораров за книги отца – известного богослова Александра Меня, протоиерея РПЦ.

Мы решили узнать у рязанских бизнесменов, были бы они готовы поддержать своими деньгами инициативу местных властей, чтобы архив хранился у нас. Все они были несколько озадачены нашим вопросом, а их ответы оказались более чем лаконичными.

— Предпочитаю помогать живым, — сказал предприниматель Дмитрий Малахов.

Руководитель крупной строительной компании Олег Свирин предположил, что не стал бы участвовать в этом деле, потому что это не его направление.

— Лично я бы поучаствовал в этом благом деле, но так, чтобы взять все на себя, то нет, для меня в наше трудное время по причине пандемии важнее сохранить коллектив и не разбрасываться, — сказал крупный рязанский бизнесмен Игорь Коськин.

Нам же остается ждать, когда будет побеждена коронавирусная инфекция и начнутся реальные мероприятия по созданию центра Андрея Тарковского в поселке Мясной. Согласитесь, что для улучшения культурной и туристической привлекательности Рязанской области появление такого центра было бы неоспоримым плюсом.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Рязанский журналист Павел Гресь осенью 1996 года получил от знакомого сотрудника следственных органов информацию о том, что в поселке Мясном заезжие «гастролеры» похитили из дачи Андрея Тарковского некоторые вещи, среди которых были лосиные рога. Расследованием занималась группа, которую возглавлял Николай Пилюгин, работавший тогда в уголовном розыске, а с 2012 по 2017 годы занимавший пост начальника областного УМВД.

Следствие длилось недолго. Похитителей нашли довольно скоро, что-то из похищенного было найдено, и Павел Гресь по материалам следствия написал заметку для федерального выпуска «Комсомольской правды» под заголовком «Вдове Тарковского вернули рога ее мужа». Теперь об этом курьезе Павел Иванович вспоминает с улыбкой. Кстати, из всех фильмов Андрея Тарковского особо Павел Гресь выделяет картину «Андрей Рублев».

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